Plattform Nius in Österreich

Julian Reichelts „Nius“ stockt seine Anteile am Russland-freundlichen Online-Medium „Exxpress“ auf. Das ist jetzt zur Hälfte in deutscher Hand.

Von Cathrin Kahlweit

Das rechtspopulistische österreichische Online-Medium Exxpress, das gern Kreml-Propaganda nachdruckt und laut einem Gerichtsurteil „konstruierte Behauptungen“ verbreitet, kommt nicht zur Ruhe. Gründerin und Herausgeberin Eva Schütz hat ihre Mehrheit abgegeben und hält jetzt nur noch 32 Prozent am Exxpress. Stattdessen hat die Vius SE & Co KGaA des Koblenzer Unternehmers Frank Gotthardt, die hinter der Plattform Nius von Ex-Bild-Chef Julian Reichelt steht, ihre Anteile aufgestockt. Die Web Exxpress Holding ist damit zur Hälfte in deutscher Hand.