Zum 50. Geburtstag des Satiremagazins „Extra 3“ diskutiert Moderator Christian Ehring mit Jörg Thadeusz und Kevin Kühnert, womit Komik und Kabarett noch punkten können. Sicher ist nur: nicht mehr so wie früher.

So sah das aus, als Jörg Thadeusz im Jahre 2003 Moderator der NDR-Sendung „Extra 3" war . Bei der Jubiläumssendung diskutiert er mit, was wir von Satire eigentlich noch wollen.

Das Satiremagazin „Extra 3“ des Norddeutschen Rundfunks wird 50. Das ist ein so hohes Alter, dass man nicht nur auf frühere Sendungen, sondern auch schon auf diverse frühere Jubiläen zurückblicken kann. In der Mediathek sind die Feiern zum 40., 30. und 25. Geburtstag zu sehen. Hendrik Lünenborg, der Intendant des NDR, sagt, er habe sich das alles angeguckt und gedacht: „Mein Gott, war das die gute alte Zeit.“ Dem folgte dann „ein hartes Aufwachen in der Realität“.