SatireEin öffentlich-rechtlicher Witz

Lesezeit: 3 Min.

War nicht so gemeint: Der deutsche Satiriker Maxi Schafroth hisst die US-Flagge in Nuuk.
War nicht so gemeint: Der deutsche Satiriker Maxi Schafroth hisst die US-Flagge in Nuuk. (Foto: Ina Fassbender/AFP)

Der deutsche „extra 3“-Satiriker Maximilian Schafroth wollte in Grönland eine US-Flagge hissen. Das Lustigste daran: Niemand außer dem NDR fand es lustig. Eine handwerkliche Kritik.

Von Thore Rausch

Ein Witz besteht üblicherweise aus zwei Teilen: Aufbau und Pointe. Ein öffentlich-rechtlicher Witz ist komplexer: Nach der Pointe erklärt man zunächst, warum es lustig war, und schließlich entschuldigt man sich, falls es jemand nicht lustig gefunden haben könnte.

