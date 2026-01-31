Ein Witz besteht üblicherweise aus zwei Teilen: Aufbau und Pointe. Ein öffentlich-rechtlicher Witz ist komplexer: Nach der Pointe erklärt man zunächst, warum es lustig war, und schließlich entschuldigt man sich, falls es jemand nicht lustig gefunden haben könnte.
Der deutsche „extra 3“-Satiriker Maximilian Schafroth wollte in Grönland eine US-Flagge hissen. Das Lustigste daran: Niemand außer dem NDR fand es lustig. Eine handwerkliche Kritik.
Von Thore Rausch
