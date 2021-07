Von Holger Gertz

Weil nun an dieser Stelle auch öfter schon darauf hingewiesen worden ist, dass früher alles besser war: Einspruch, stimmt nicht. Wirft man zur Untermalung dieses Textes nochmal die Erinnerungsmaschine Youtube an, Suchworte "Mexico" "1986" und "Valérien", erwartet einen (aus heutiger Sicht) Erstaunliches. Erst mal der Weltmeisterschaftsvorspann des ZDF damals, kurz gegeneinander geschnittene Sequenzen: der in der Luft liegende Hugo Sánchez, der vor Wut bellende Teamchef Beckenbauer, dann brustwackelnde Brasilianerinnen, eine im Brunnen liegende Bikinifrau. Und eine Mexikanerin, die tat, was junge Frauen zu tun hatten, seinerzeit im öffentlich-rechtlichen Fußballnachtprogramm: in die Kamera schauen, mit diesem verhangenen Blick. Nannte man das nicht lasziv?