Interview von Theresa Hein

Ewan McGregor war schon Obi-Wan Kenobi in Star Wars, der Ghostwriter und der drogenabhängige Mark Renton in Trainspotting. Im Film. Im echten Leben ist er Fan von Motorrädern. Gemeinsam mit seinem guten Freund, dem britischen Fernsehmoderator Charley Boorman, hat er schon mehrere große Reisen unternommen - die jüngste ein 100-Tage-Trip quer durch Südamerika auf elektrischen Motorrädern, die für die Serie Long Way Up verfilmt wurde. Ewan McGregor sitzt vorm Bildschirm in einem hellen, unbewohnt aussehenden und symmetrisch eingerichteten Wohnzimmer in L.A. und hat die Lederjacke gegen einen unauffälligen Pullover getauscht. Zeit für ein Gespräch über die Vereinbarkeit von Reisen und Ökologie und die unvermeidliche Frage: Wie viel Midlife-Crisis braucht man für so eine Idee?