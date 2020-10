Sieht diese Frau aus, als sei alles in Ordnung? Sarah Cooper in "Everything's Fine".

Von Theresa Hein

Im Buch "Statusmeldungen" der österreichischen Autorin Stefanie Sargnagel gibt es einen Cartoon, in dem bekommt ein Kipferl (die österreichische Entsprechung eines Croissants) einen guten Rat - von einer Tasse. "Sei einfach du selbst", sagt die Tasse, und das Kipferl antwortet verunsichert: "Ein Kipfi"?

Der US-amerikanischen Comedian Sarah Cooper muss niemand den Rat geben, sie selbst zu sein. Die Amerikanerin wurde im Frühjahr weltberühmt, als sie ein Kurzvideo auf Tik-Tok postete, in dem sie Donald Trump imitiert. Der Ton kam vom US-Präsidenten und Sarah Cooper machte sehr gekonnt die Mimik dazu. Dabei tut sie in ihren zahlreichen Videos, die auf das Erste folgten, gar nicht so, als sei sie Trump. Sie ist in ihrer Imitation immer noch sie selbst, Sarah Cooper, die die Lippen zum neuesten Nonsens des US-Präsidenten bewegt. Kathartisch seien die Videos für sie, sagt Sarah Cooper in einem Interview mit der SZ.

Im neuen 49-minütigen Netflix-Special Sarah Cooper: Everything's Fine überrascht es deshalb, dass der gewohnte Cooper-Minimalismus fehlt. Eine Vielzahl von Figuren taucht auf, gespielt nicht nur von Sarah Cooper, sondern auch von Jon Hamm, Ben Stiller, Maya Rudolph und Winona Ryder. Cooper selbst gibt in einer Art Rahmenhandlung eine Fernsehmoderatorin, die angesichts der Weltlage und vor allem der politischen Situation in den USA langsam die Nerven verliert. In diversen Telefonschalten und Einspielern kommen Gäste oder Mitglieder ihres Teams zu Wort. Die Rapperin Megan Thee Stallion etwa gibt mit dem Cognacschwenker in der Hand Tipps zum Coronavirus-Workout, ein Kopfkissenspezialist bewirbt seine Corona-Impfung, Ben Stiller spielt einen Roboter, der Vorwürfe sexueller Belästigung am Hals hat. Und Whoopi Goldberg erzählt etwas über den Ursprung von "Karens" (in den USA häufig synonym gebraucht für weiße, selbstgerechte, etwas rassistische Frauen) in der Gründerväterzeit. Dazwischen schaltet sich immer mal wieder "der Präsident" in Videos ein und gibt Sarah Cooper Gelegenheit, ihre Paraderolle einzunehmen: als Mimikersatz von Donald Trump.

Klingt alles lustig. Aber warum ist es das nicht?

Vielleicht, weil das "Special" (das ein wenig daherkommt wie die aneinandergereihten Sketche einer Late-Night-Show, nur ohne "Talk") von Anfang an zwei Probleme hat. Erstens: Everything's Fine kann sich nicht entscheiden, ob es ein Best-Of-Trump-Tik-Tok sein will, die Parodie von US-amerikanischem Frühstücksfernsehen oder doch Teleshopping-Satire.

Natürlich gibt es Momente, etwa die mit Jon Hamm, da muss man auflachen. Das liegt aber weniger am Skript als an der Tatsache, dass Hamm als Don Draper in Mad Men den Über-Mann des 20. Jahrhunderts spielte und nun mit einem riesigen Schnurrbart als dümmlicher Dr. Pillow ins Bild kommt. Ähnlich, als Winona Ryder mal wieder ihre beste Seite zeigt - die am Rande des nervlichen Zusammenbruchs.

Aber die größere Schwierigkeit von Everything's Fine: Es wird viel Mühe darauf verwendet, die gesellschaftspolitischen Demarkationslinien, die die Trump-Regierung verschärft - Schwarz gegen Weiß, Frau gegen Mann, Arm gegen Reich, Fakten gegen Verschwörungstheorien, Ohnmacht gegen Macht - in ein humorvolles Licht zu rücken. Zu viel Mühe, die auch noch absurd quer steht zum tatsächlichen Gewicht der adressierten Probleme und den Auswirkungen auf die Gegenwart. "Her mit dem schweren Stoff, wir machen was draus", mag man sich gesagt haben. Heraus kommt keine feinsinnige Satire, wie die, mit der Cooper berühmt wurde, sondern Geblödel. (Na gut, starbesetztes Geblödel, immerhin ist das Dame Helen Mirren in der Neuauflage des "Grab 'em by the pussy"-Videos).

Aber neben einem genervten "Ich hab's kapiert" bleibt dabei beim Zuschauer vor allem die Frage hängen, ob Komik wirklich immer ein gutes Instrument ist, um sich mit Krisen zu beschäftigen. Zumal in den vergangenen sechs Corona-Monaten gefühlt mehr als ein halbes Jahr vergangen ist. Sarah Cooper greift dieses Phänomen am Anfang von Everything's Fine sogar auf, als sie sagt, man habe das Gefühl, in sechs Monaten um 14 Jahre gealtert zu sein. Eine Begleiterscheinung dieses Gefühls: Was im Frühjahr noch schockiert hat, ist inzwischen nicht mehr der Rede wert. Humor macht da keine Ausnahme und entsprechend schlecht altern Corona-Witze.

Ganze 12 Autorinnen und Autoren haben an diesen 49 Minuten mitgewirkt, und man fragt sich, wie viel eigentlich noch von Sarah Cooper selbst darin steckt, die ihre Ideen Anfang des Jahres noch so einfach zur Pandemie gereicht hatte wie der Bäcker die Kipferl. Unaufgeregt, mühelos, nebenbei fast. Und durch dieses Nebenbei erst: so lustig.

Sarah Cooper: Everything's Fine, Netflix.