Wien drückt auf die Nostalgie-Tube, das geht beim Opening mit ESC-Legende Vicky Leandros los und reißt nicht ab. Es ist immerhin die siebzigste Ausgabe des Eurovision Song Contest, ein runder Geburtstag, und das nutzen die Veranstalter ausgiebig, um ihre Zusammenschnitte und Rückblicke auf die verrücktesten Kostüme, höchsten Noten und schrägsten Auftritte in ein feierliches Gewand zu hüllen. Der Startschuss ist gemacht mit diesem ersten Halbfinale, und er ist eher glanzlos.