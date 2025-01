Von Nicolas Freund

Der Eurovision Song Contest (ESC) 2025 in der Schweiz wird von einem weiblichen Trio moderiert: Die Sängerin Sandra Studer und die Comedian Hazel Brugger werden je eines der Semi-Finals am 13. und 15. Mai übernehmen. Gemeinsam mit Michelle Hunziker sollen sie dann auch durch den Abend des Finales führen, das am 17. Mai wie die Vorentscheide in der St.-Jakobs-Halle in Basel stattfinden wird.