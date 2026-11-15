Der größte Musikwettbewerb der Welt hat einen Ableger fernab von Europa: Die erste Gewinnerin des Eurovision Song Contest Asia kommt von den Philippinen. Doch die Show ruckelt noch.

Auf den ersten Blick klingt folgender Fakt unmöglich: Die Sängerin Carmelle hat an diesem Wochenende für die Philippinen den Eurovision Song Contest 2026 gewonnen. Der Inselstaat liegt schließlich nicht in Europa, und beim ESC hat erst im Mai Dara aus Bulgarien die meisten Punkte für ihren Song „Bangaranga“ bekommen. Der Satz mit den Philippinen stimmt trotzdem.