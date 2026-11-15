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Eurovision Song ContestBitte, kommen Sie nach Asien

Lesezeit: 3 Min.

Carmelle aus den Philippinen gewinnt das Finale des Eurovision Song Contest Asia 2026.
Carmelle aus den Philippinen gewinnt das Finale des Eurovision Song Contest Asia 2026.
Foto: Sakchai Lalit/AP/dpa

Der größte Musikwettbewerb der Welt hat einen Ableger fernab von Europa: Die erste Gewinnerin des Eurovision Song Contest Asia kommt von den Philippinen. Doch die Show ruckelt noch.

Von Marie Gundlach

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Auf den ersten Blick klingt folgender Fakt unmöglich: Die Sängerin Carmelle hat an diesem Wochenende für die Philippinen den Eurovision Song Contest 2026 gewonnen. Der Inselstaat liegt schließlich nicht in Europa, und beim ESC hat erst im Mai Dara aus Bulgarien die meisten Punkte für ihren Song „Bangaranga“ bekommen. Der Satz mit den Philippinen stimmt trotzdem.

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