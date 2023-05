Präzisionstrainierter High-Energy-Dance-Pop: Die schwedische Sängerin Loreen gewinnt den ESC in Liverpool.

Subversive Spottlieder über Putin gab es beim ESC nur am Rande, dem Krieg in der Ukraine gedachte man mit glorios farbkorrigierten Bildern. Der aschfahle Siegersong aus Schweden wird nicht lange in Erinnerung bleiben.