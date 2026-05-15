Man muss hier tief durchatmen, nicht nur einmal. Denn „Etty“ ist ungewöhnlich, aufwühlend, verstörend, langatmig. Wunderbar. Eine ganz besondere Serie, eine ganz besondere Buchadaption, die nun auf Arte läuft.
StreamingAufwühlend, verstörend, langatmig, wunderbar
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Eine niederländische Jüdin schilderte Anfang der Vierzigerjahre in ihren Tagebüchern, wie Amsterdam in den Holocaust wankte. Die Arte-Produktion „Etty“ adaptiert diese Erzählung lose – und auf ganz besondere Weise.
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