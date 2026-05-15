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StreamingAufwühlend, verstörend, langatmig, wunderbar

Lesezeit: 3 Min.

Etty (Julia Windischbauer) bemerkt überall in der Stadt, wie Juden das Leben schwer gemacht wird.
Etty (Julia Windischbauer) bemerkt überall in der Stadt, wie Juden das Leben schwer gemacht wird. Anne Wilk/Mark de Blok/Reiner Bajo/Arte

Eine niederländische Jüdin schilderte Anfang der Vierzigerjahre in ihren Tagebüchern, wie Amsterdam in den Holocaust wankte. Die Arte-Produktion „Etty“ adaptiert diese Erzählung lose – und auf ganz besondere Weise.

Von Carolin Gasteiger

Man muss hier tief durchatmen, nicht nur einmal. Denn „Etty“ ist ungewöhnlich, aufwühlend, verstörend, langatmig. Wunderbar. Eine ganz besondere Serie, eine ganz besondere Buchadaption, die nun auf Arte läuft.

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