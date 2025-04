Von Dorion Weickmann

Von wegen Dutt und Tutu: Cheyenne Toussaint tritt in grauem Top und schwarzer Hose, das üppige Haar zum lässigen Zopf geflochten, in den Ballettsaal. Mit einem Blick von oben herab, der jede potenzielle Rivalin in Grund und Boden versinken lässt, schreitet die Ballerina durch das Studio mit Panoramafenster, dahinter die Skyline von New York. Fünf Dutzend Kollegen und Kolleginnen verfolgen den Auftritt, rücken zusammen, machen ihr untertänig Platz, bis sie sich schließlich an eine der Ballettstangen bequemt: „Spiel!“, befiehlt sie dem Pianisten. Im wahren Leben undenkbar, dass eine Tänzerin sich solche Extravaganzen erlaubt. Aber Cheyenne Toussaint ist die ungekrönte Herrscherin der achtteiligen Serie „Étoile“, die nun auf Amazon Prime läuft.