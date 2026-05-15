Es wirkt wie ein Sinnbild für diesen Wettbewerb, als Victoria Swarovski und Michael Ostrowski gleich zu Beginn der Show aus einer Holzbox klettern, mit künstlich verwuschelten Haaren und aufgeschminkten Schrammen. In einem Einspieler hatten sie zuvor eine unangenehm schlecht gesungene Version von „Wasted Love“, dem Gewinnersong des Vorjahres aufgeführt, die in einer Slapstick-Einlage in einem Unfall endete. Jetzt stehen sie da, im zerrissenen Glitzerfummel und mit aufgeschlagener Lippe und begrüßen Europa. Willkommen beim Eurovision Song Contest. Hier ist alles exakt choreografiert, auch die vermeintlichen Pannen.