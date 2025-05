Von Nicolas Freund, Basel/Zürich

Es hätte einiges schiefgehen können an diesem Abend. Denn die Organisatoren des Eurovision Songcontest (ESC) hatten beschlossen, die meisten der kontroversen Beiträge in diesem Jahr am zweiten Halbfinalabend zu bündeln. Kann man verstehen, so war beim ersten Halbfinale der Weg frei für die Party, die der ESC ja in erster Linie ist.