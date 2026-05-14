Das Klischee, dass die Österreicher traditionell etwas gegen die deutschen Teilnehmenden des ESC haben, wird in Wien schon mal widerlegt. Zumindest bei einem ersten Soundcheck Ende April in der Stadthalle. Da wird getestet, ob alles gut zu hören ist, was von der Bühne mit dem langen Catwalk und dem geschwungenen Aufbau kommt. Ein Lied, das da auf voller Lautstärke gespielt wird: „Fire“ der deutschen Kandidatin Sarah Engels.