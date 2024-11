Von Harald Hordych

Fast zehn Jahre war Stefan Raab weg. Jetzt ist er wieder da. Und es hat den Anschein, als wollte er aufholen, was er seit seinem Rückzug aus dem TV-Geschäft 2015 verpasst hat. Aber hat er denn was verpasst? Im deutschen Fernsehen hat sich gar nicht so viel getan, die Personalien Günther Jauch, Thomas Gottschalk und jetzt eben wieder Stefan Raab erinnern an früher. Im Heute hat Stefan Raab, 58, bisher vor allem gezeigt, dass er so was Altmodisches wie Pressekonferenzen nicht braucht. Die brauchen die Sender, mit denen er nun zusammenarbeitet. Und so gaben nun also die ARD und RTL mit Raab bekannt, dass dieser nach zwölf Jahren wieder den deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) mit Barbara Schöneberger als Moderatorin der Abende übernehmen wird.