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Eurovision Song ContestWegen Teilnahme Israels: Niederlande boykottieren ESC

Der nächste ESC findet im Mai 2027 in Burgas an der bulgarischen Schwarzmeerküste statt.
Der nächste ESC findet im Mai 2027 in Burgas an der bulgarischen Schwarzmeerküste statt.
Foto: Valentina Petrova/AP/dpa
  • Die Niederlande werden auch 2027 wegen der Teilnahme Israels dem Eurovision Song Contest fernbleiben.
  • Der öffentliche Rundfunkverband NPO zog seine zunächst erteilte Zusage zurück, da der Widerstand bei den einzelnen Sendern zu groß war.
  • Auch Irland hält am Boykott fest; der nächste ESC findet im Mai 2027 in Burgas an der bulgarischen Schwarzmeerküste statt.
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Der öffentliche Rundfunkverband NPO zieht seine zunächst erteilte Zusage zurück. Das Land hatte bereits den ESC in Wien wegen der Teilnahme Israels boykottiert.

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Die Niederlande werden auch 2027 wegen der Teilnahme Israels dem Eurovision Song Contest (ESC) fernbleiben. Der öffentliche Rundfunkverband NPO zog seine zunächst erteilte Zusage zurück. Es gebe „unzureichende Unterstützung“ bei den Sendern, teilte der Verband in Hilversum mit.

Noch im September hatte NPO entschieden, wieder an dem Wettbewerb teilzunehmen. Der niederländische Beitrag sollte ein Gemeinschaftsprojekt des öffentlichen Rundfunks werden. Doch der Widerstand bei den einzelnen Sendern war zu groß. Der nationale Nachrichtensender NOS wird aber die Halbfinals und das Finale ausstrahlen.

In diesem Jahr hatten die Niederlande bereits den ESC in Wien wegen der Teilnahme Israels boykottiert. Im August hatte der verantwortliche Sender Avrotros erneut entschieden, sich wegen der Teilnahme von Israel nicht an dem Musikwettbewerb zu beteiligen.

Auch Irland hält am Boykott fest und wird im nächsten Jahr aus Protest gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen nicht am ESC teilnehmen. Irland und die Niederlande gehörten zu den fünf Ländern, die bereits den vorigen Eurovision Song Contest in Wien boykottiert hatten. Der nächste ESC findet im Mai 2027 in Burgas an der bulgarischen Schwarzmeerküste statt.

© SZ/dpa/dta - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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