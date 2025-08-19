Zum 70. Geburtstag erhält der Eurovision Song Contest ein neues Logo. Fans sind entsetzt. Aber auch aus Design-Sicht kann man fragen: Was soll das?

Von Gerhard Matzig

Es gibt, die masochistischen Zuschauer der „Tagesschau“ mögen das anders sehen, nicht nur das Böse in der Welt. Sondern auch viel Herz. Da sind die Influencerinnen, die mit Händen für jede, wirklich jede Handykamera der Welt ein Herz formen. Oder das virulente Herz-Emoji in den Fantastilliarden an Messenger-Nachrichten. Auch viele Firmen rücken seit einigen Jahren ihr eigentliches Anliegen in den Mittelpunkt der Brand-Strategie. Nein, es ist nicht das Geld, es ist doch das Herz.