Der Eurovision Song Contest 2026 ist von Israel geprägt. Nicht, weil das Land die vergangene Ausgabe gewonnen hat, sondern weil die Teilnahme zum Boykott anderer Nationen geführt hat. Wir geben einen Überblick zu den wichtigsten Fragen zum diesjährigen ESC.

Wann und wo findet der ESC 2026 statt?

Der Eurovision Song Contest 2026 findet vom 12. bis 16. Mai 2026 in Wien statt. Da im vergangenen Jahr JJ mit „Wasted Love“ für Österreich gewinnen konnte, ist das Land in diesem Jahr Ausrichter des ESC. Der Wettbewerb findet, wie auch schon 2015, in der Wiener Stadthalle statt.

Erstes Halbfinale : 12. Mai 2026, 21 Uhr, ARD One und im Livestream sowie beim ESC-YouTube-Kanal

: 12. Mai 2026, 21 Uhr, ARD One und im Livestream sowie beim ESC-YouTube-Kanal Zweites Halbfinale : 14. Mai 2026, 21 Uhr

: 14. Mai 2026, 21 Uhr Finale: 16. Mai 2026, 21 Uhr

Wo sehe ich den ESC 2026 heute im Fernsehen und Stream?

Der ESC wird von der ARD übertragen, sowohl das Finale am 16. Mai als auch die beiden Halbfinals. Die Shows können zudem in der ARD Mediathek gestreamt werden. Am heutigen Dienstag werden die ersten zehn Finalisten gekürt.

12. Mai, 21 Uhr: Reihenfolge für das erste Halbfinale

Auch die feststehenden Finalisten dürfen in den Halbfinals ihre Lieder singen - und die Zuschauer aus dem jeweiligen Land abstimmen. Italiens Act tritt zwischen Georgien und Finnland an, Deutschland singt nach Israel und vor Belgien.

01 Moldau: Satoshi - „Viva, Moldova!“

02 Schweden: Felicia - „My System“

03 Kroatien: Lelek - „Andromeda“

04 Griechenland: Akylas - „Ferto“

05 Portugal: Bandidos do Cante - „Rosa“

06 Georgien: Bzikebi - „On Replay“

07 Finnland: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - „Liekinheitin“

08 Montenegro: Tamara Živković - „Nova Zora“

09 Estland: Vanilla Ninja - „Too Epic To Be True“

10 Israel: Naom Bettan - „Michelle“

11 Belgien: Essyla - „Dancing on the Ice“

12 Litauen: Lion Ceccah - „Sólo Quiero Más“

13 San Marino: Senhit - „Superstar“

14 Polen: Alicja - „Pray“

15 Serbien: Lavina - „Kraj Mene“

Eurovision Song Contest : Das Israel-Dilemma Die Netanjahu-Regierung nutzt den ESC als politisches Instrument. Fünf Länder boykottieren den Wettbewerb wegen des Krieges in Gaza. Ein Ausschluss Israels aber hätte gravierende Folgen für die dortige Medienlandschaft. SZ Plus Von Marie Gundlach und Leonard Scharfenberg ...

Wer fährt für Deutschland zum ESC 2026?

Sarah Engels und ihr Song „Fire“ haben das Rennen gemacht. Die ehemalige DSDS-Zweite setzte sich im Final-Finale gegen Wavvyboi und Molly Sue durch. Insgesamt standen neun Acts auf der Bühne, eine internationale Jury wählte drei Favoriten, aus denen dann das deutsche Publikum abstimmte.

Eurovision Song Contest : „Als würde ich sagen: Ich will Beyoncé sein“ Sarah Engels reist mit dem Song „Fire“ für Deutschland zum ESC. Singen kann sie. Aber gewinnen? Ein Treffen in Berlin. SZ Plus Von Marie Gundlach ...

Welche Länder nehmen am ESC 2026 teil? Lieder im Überblick

35 Länder haben ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest 2026 bestätigt. Drei Länder kommen nach mehrjähriger Abstinenz zurück: Bulgarien, Moldau und Rumänien. Ein Überblick, wer dabei ist und welche Acts singen werden und mit welchen Liedern sie antreten.

12. Mai, 21 Uhr: Erstes Halbfinale

Auch die feststehenden Finalisten dürfen in den Halbfinals ihre Lieder singen - und die Zuschauer aus dem jeweiligen Land abstimmen. Italiens Act tritt zwischen Georgien und Finnland an, Deutschland singt zwischen Israel und Belgien.

01 Moldau: Satoshi - „Viva, Moldova!“

02 Schweden: Felicia - „My System“

03 Kroatien: Lelek - „Andromeda“

04 Griechenland: Akylas - „Ferto“

05 Portugal: Bandidos do Cante - „Rosa“

06 Georgien: Bzikebi - „On Replay“

07 Finnland: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - „Liekinheitin“

08 Montenegro: Tamara Živković - „Nova Zora“

09 Estland: Vanilla Ninja - „Too Epic To Be True“

10 Israel: Naom Bettan - „Michelle“

11 Belgien: Essyla - „Dancing on the Ice“

12 Litauen: Lion Ceccah - „Sólo Quiero Más“

13 San Marino: Senhit - „Superstar“

14 Polen: Alicja - „Pray“

15 Serbien: Lavina - „Kraj Mene“

14. Mai, 21 Uhr: Zweites Halbfinale

Im zweiten Halbfinale sind Gastgeber Österreich, Großbritannien und Frankreich dabei. Zuerst darf Frankreich nach Tschechien performen, Österreich folgt auf Zypern und Großbritannien auf die Ukraine.

01 Bulgarien: Dara - „Bangaranga“

02 Aserbaidschan: Jiva - „Just Go“

03 Rumänien: Alexandra Căpitănescu - „Choke Me“

04 Luxemburg: Eva Marija - „Mother Nature“

05 Tschechien: Daniel Zizka - „Crossroads“

06 Armenien: Simón - „Paloma Rumba“

07 Schweiz: Veronica Fusaro - „Alice“

08 Zypern: Antigoni - „Jalla“

09 Lettland: Atvara - „Ēnā“

10 Dänemark: Søren Torpegaard Lund - „Før vi går hjem“

11 Australien: Delta Goodrem - „Eclipse“

12 Ukraine: Leléka - „Ridnym“

13 Albanien: Alis - „Nân“

14 Malta: Aidan - „Bella“

15 Norwegen: Jonas Lovv - „Ya Ya Ya“

16. Mai, 21 Uhr: Finale

Die vier größten Geldgeber der EBU sowie der Vorjahressieger sind automatisch fürs Finale qualifiziert.

Deutschland: Sarah Engels - „Fire“

Frankreich: Monroe - „Regarde !“

Großbritannien: Look Mum No Computer - „Ein, Zwei, Drei“

Italien: Sal Da Vinci - „Per Sempre Si“

Österreich: Cosmo - „Tanzschein“

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Wer sind die Favoriten?

Die Wettanbieter haben einen klaren Favoriten: Finnland. Stand 11. Mai lagen Linda Lampenius und Pete Parkkonen mit einer Gewinnchance von 38 Prozent vor dem Griechen Akylas (13 Porzent) und dem Dänen Søren Torpegaard Lund (zehn Prozent). Außenseiterchancen werden noch Frankreis Monroe und Australiens Delta Goodrem eingeräumt. Sarah Engels liegt bei den Anbietern vor den Halbfinals mit allen Teilnehmern auf Platz 23.

Warum boykottieren einige Länder den ESC 2026 wegen Israel?

Fünf Länder haben wegen der Teilnahme Israels ihren Rückzug vom ESC 2026 angekündigt: Irland, Island, die Niederlande, Spanien und Slowenien. Hintergrund sind der Gaza-Krieg und seine Folgen für die palästinensische Zivilbevölkerung.

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Hinzu kommen einige Länder, die auch in diesem Jahr nicht dabei sein werden. Ungarn und die Türkei verzichten freiwillig, weil den Ländern die Veranstaltung zu queer ist und gegen die konservativen Ansprüche der öffentlich-rechtlichen TV-Stationen und deren Regierungen spricht. Russland ist 2022 nach dem Angriffskrieg gegen die Ukraine vom ESC ausgeschlossen worden, daraufhin haben die russischen TV-Anstalten die EBU verlassen.

Welche Änderungen gibt es beim ESC 2026?

Die Anzahl der Televotes wird von bislang 20 Stimmen auf zehn pro Zahlart (SMS, Telefonanruf, Onlinevoting mit Kreditkarte) reduziert. In den Halbfinals werden wieder Jurys abstimmen, der ESC kehrt damit zur Abstimmung zurück, die bereits ähnlich in den Jahren 2009 bis 2022 praktiziert wurde.

Auch bei den Jurys selbst gibt es eine Änderung. Statt fünf werden künftig sieben Mitglieder über die Punktevergabe entscheiden. Mindestens zwei der Juroren müssen im Alter von 18 bis 25 Jahren sein.

Nach der offensiven Werbekampagne der israelischen Regierung für den Song „New Day Will Rise“ von Yuval beim vergangenen ESC hat die EBU reagiert und führt strengere Regeln in Bezug auf Werbung und Promotion ein.

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Wer moderiert den ESC 2026?

Die 70. Ausgabe des Eurovision Song Contest wird von einem Duo moderiert: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski. Beide sind in der Unterhaltungsbranche tätig: Swarovski moderiert bei RTL die Shows „Das Supertalent“ und „Let's Dance“, die Tanzshow hat sie selbst in der Vergangenheit bereits gewonnen. Michael Ostrowski ist Schauspieler und spielte unter anderem in Filmen wie „Kokowääh 2“ oder „Die Känguru-Verschwörung“ und diversen Fernsehproduktionen mit.

Wie ist die Punktevergabe im Finale?

Jedes teilnehmende Land vergibt für die Beiträge im Finale einen bis zwölf Punkte. Seit 2016 stimmen pro Land je eine Jury sowie die Zuschauer per Telefonvoting ab. Somit kann ein Beitrag maximal 24 Punkte aus einem Land erhalten.

Auch 2026 dürfen Zuschauer aus Ländern abstimmen, die nicht am ESC teilnehmen wie Kanada, die USA oder Brasilien. Diese Ergebnisse werden in der Kategorie „Rest der Welt“ zusammengefasst.