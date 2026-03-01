Zum Hauptinhalt springen

Deutscher ESC-VorentscheidEurovision Song Contest auf Sparflamme

Lesezeit: 4 Min.

Mit „Fire“ fährt Sarah Engels für Deutschland zum Eurovision Song Contest 2026. Tanzeinlage garantiert!
Mit „Fire“ fährt Sarah Engels für Deutschland zum Eurovision Song Contest 2026. Tanzeinlage garantiert! (Foto: Adam Berry/Getty Images)

Sarah Engels fährt mit „Fire“ für Deutschland zum ESC 2026 nach Wien. Vor allem zeigte „Das deutsche Finale“ mal wieder, warum Deutschlands Funke beim Eurovision Song Contest nicht so richtig überspringt.

Von Marie Gundlach

Der Eurovision Song Contest will ja, so sagen es zumindest die Veranstalter selbst, eine unpolitische Veranstaltung sein. Auch wenn USA, Israel und Iran gerade einen Krieg beginnen, gilt hier: The Show must go on. Lediglich eine Viertelstunde Verzögerung lässt das Fernsehpublikum erahnen, dass es auf der Welt gerade drängendere Fragen gibt als diese hier: Wer fährt für Deutschland zum Eurovision Song Contest 2026?

Zur SZ-Startseite

Eurovision Song Contest in Wien
:Teilnehmer, Songs, Termine: Alles zum ESC 2026

Wer tritt auf, wer moderiert und welche neuen Regeln gibt es? In Wien laufen die Vorbereitungen für die 70. Ausgabe des Musik-Events. Wissenswertes zum Eurovision Song Contest.

Von Marie Gundlach und Michael Schnippert

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite