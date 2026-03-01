Der Eurovision Song Contest will ja, so sagen es zumindest die Veranstalter selbst, eine unpolitische Veranstaltung sein. Auch wenn USA, Israel und Iran gerade einen Krieg beginnen, gilt hier: The Show must go on. Lediglich eine Viertelstunde Verzögerung lässt das Fernsehpublikum erahnen, dass es auf der Welt gerade drängendere Fragen gibt als diese hier: Wer fährt für Deutschland zum Eurovision Song Contest 2026?
Deutscher ESC-VorentscheidEurovision Song Contest auf Sparflamme
Lesezeit: 4 Min.
Sarah Engels fährt mit „Fire“ für Deutschland zum ESC 2026 nach Wien. Vor allem zeigte „Das deutsche Finale“ mal wieder, warum Deutschlands Funke beim Eurovision Song Contest nicht so richtig überspringt.
Von Marie Gundlach
Eurovision Song Contest in Wien:Teilnehmer, Songs, Termine: Alles zum ESC 2026
Wer tritt auf, wer moderiert und welche neuen Regeln gibt es? In Wien laufen die Vorbereitungen für die 70. Ausgabe des Musik-Events. Wissenswertes zum Eurovision Song Contest.
Lesen Sie mehr zum Thema