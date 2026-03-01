Der Eurovision Song Contest will ja, so sagen es zumindest die Veranstalter selbst, eine unpolitische Veranstaltung sein. Auch wenn USA, Israel und Iran gerade einen Krieg beginnen, gilt hier: The Show must go on. Lediglich eine Viertelstunde Verzögerung lässt das Fernsehpublikum erahnen, dass es auf der Welt gerade drängendere Fragen gibt als diese hier: Wer fährt für Deutschland zum Eurovision Song Contest 2026?