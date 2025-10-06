Wenn sich ein deutscher Bundeskanzler zum Eurovision Song Contest (ESC) äußert, dann ist klar, dass das Thema eine Flughöhe erreicht hat, die schwer zu verlassen sein wird. In der ARD-Talkshow „Caren Miosga“ kam Friedrich Merz Sonntagabend auf die Ankündigung mehrerer Länder zu sprechen, den Song Contest zu boykottieren, sollte Israel daran teilnehmen. Israel gehöre dazu, sagte der Kanzler, „ich halte es für einen Skandal, dass darüber überhaupt diskutiert wird“.
ESCBoykott der Boykottierer
Israels Teilnahme am Eurovision Song Contest in Wien spaltet Europa, im November wird darüber abgestimmt. Sogar Friedrich Merz schaltet sich nun ein.
Von Verena Mayer, Wien
