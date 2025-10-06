Zum Hauptinhalt springen

ESCBoykott der Boykottierer

Lesezeit: 3 Min.

Yuval Raphael aus Israel, die Zweitplazierte beim ESC in Basel, wurde auf der Bühne ausgebuht. Wird Israel auch 2026 in Wien am Song Contest teilnehmen?
Yuval Raphael aus Israel, die Zweitplazierte beim ESC in Basel, wurde auf der Bühne ausgebuht. Wird Israel auch 2026 in Wien am Song Contest teilnehmen? (Foto: Jens Büttner/dpa)

Israels Teilnahme am Eurovision Song Contest in Wien spaltet Europa, im November wird darüber abgestimmt. Sogar Friedrich Merz schaltet sich nun ein.

Von Verena Mayer, Wien

Wenn sich ein deutscher Bundeskanzler zum Eurovision Song Contest (ESC) äußert, dann ist klar, dass das Thema eine Flughöhe erreicht hat, die schwer zu verlassen sein wird. In der ARD-Talkshow „Caren Miosga“ kam Friedrich Merz Sonntagabend auf die Ankündigung mehrerer Länder zu sprechen, den Song Contest zu boykottieren, sollte Israel daran teilnehmen. Israel gehöre dazu, sagte der Kanzler, „ich halte es für einen Skandal, dass darüber überhaupt diskutiert wird“.

