12 Punkte für …? Zum siebzigsten Mal findet an diesem Samstagabend der Eurovision Song Contest statt. 25 Songs treten im großen Finale des Musikwettbewerbs in Wien an, darunter auch der deutsche Song „Fire“ von Sarah Engels. Rund um den eigentlich betont unpolitischen ESC gibt es wie auch in den vergangenen Jahren allerdings politische Verwerfungen, vor allem wegen der Teilnahme Israels. Die Rundfunkanstalten aus Spanien, Irland, Slowenien, Island und den Niederlanden treten beim diesjährigen Song Contest deshalb nicht an. Dieser Abend verspricht also nicht nur musikalisch turbulent zu werden.
Unsere Autorinnen und Autoren nehmen Sie mit – aus Wien und vor dem Fernseher – durch Stunden voller Windmaschinen, großer Gefühle und Goldregen.
Wichtige Updates
Willkommen aus der Halle
Eindrücke aus dem israelischen Fancafé in Wien
Party am Rathausplatz
Das ist die Startreihenfolge beim großen ESC-Finale
Schwedische ESC-Finalistin fällt nach Probe in Ohnmacht
02 Deutschland
Noch seltener als Show-Opener gewinnen Songs von Startplatz Zwei. Das dürfte aber nicht die einzige Hürde für den deutschen Beitrag sein. Sarah Engels versucht mit "Fire" wirklich alles, aber der Song ist und bleibt eben ein eher generischer Popsong. In der Halle zündet der Beitrag besser als vor dem Fernseher, im übertragenen Sinne und auch wortwörtlich: Wahrscheinlich kein anderer Auftritt brennt heute so viel Pyrotechnik ab wie der Deutsche.
Vor ein paar Wochen habe ich Sarah Engels übrigens getroffen, dabei ist dieses Porträt entstanden:
Vor ein paar Wochen habe ich Sarah Engels übrigens getroffen, dabei ist dieses Porträt entstanden:
Michael Schnippert
Kommt Ihnen das Muster von Akylas auch bekannt vor? Ein kleiner Tipp: Fred Feuerstein.
Stefan Niggemeier
Der ESC ist jedes Jahr auch wieder eine Leistungsschau der Bühnentechnik, mit riesigem Einsatz von neuesten LEDs, Scheinwerfern und Kameras. Aber was die Auftritte in diesem Jahr mehr als alles andere prägt, ist keine besondere technische Innovation, sondern eine schlichte, sehr wirkungsvolle Idee: einen langen Laufsteg in die Halle zu bauen. Viele Delegationen haben die Herausforderung angenommen, daraus etwas Kreatives zu machen. Manche könnten hinterher Kilometergeld abrechnen. Andere nehmen halt, wie der Grieche Ethnikos Telikos, lieber den Roller.
06 Griechenland
Die Fans des Griechen Akylas erkennt man in Wien an seinem Markenzeichen: eine Strickmütze mit Wackelöhrchen. Die trägt er auch auf der Bühne, dazu die orange-gefleckten Flauschehose; outfit-technisch ist das ein Hingucker. Auch sonst lebt "Ferto" vom Maximalismus: "Brings mir" heißt der Titel übersetzt, und Akylas fordert eine Menge ein: Golduhr, Ledermantel. Designerbrille. Dahinter steht aber ein eher trauriger Gedanke: Akylas singt seiner Mutter zu. Jetzt, wo er endlich genug habe, werde er all das kaufen, was er als Kind für unerreichbar hielt.
Albanien ist übrigens nicht nur im "Castle Core" unterwegs, sondern dank gelber Untertitel auch im "Arte Core". Völkerverständigung in Aktion.
Aurelie von Blazekovic
Mama überreicht eine Taschenuhr: Albanien liefert genau das Level Weirdness und Drama, das ich beim ESC sehen will!
Berit Kruse
Das Mittelalter ist en vogue: Alis trägt auf der Bühne so etwas wie ein Haute‑Couture‑Kettenhemd – einen silbern glitzernden, bodenlangen Überwurf mit Kapuze, der wirkt, als hätte man Rüstung in Abendgarderobe übersetzt. Später wird auch die serbische Band Lavina mit einem schwertförmigen Mikrofonständer nachlegen und die polnische Sängerin Alicja mit einer rüstungsähnlichen Korsage.
Es folgt also eine Lektion im Grundkurs queere Modegeschichte: Mittelalterliche Modeelemente nennt man heute „Castle Core“ oder „Medieval Core“. Popkulturell salonfähig wurde die Ästhetik spätestens durch Chappell Roan. Bei den MTV Music Awards vor zwei Jahren trat sie in einer Art Ritterrüstung auf (ja, inklusive Schwert), im Jahr darauf in einem metallischen Kettenkleid. Inzwischen sind mittelalterliche Accessoires zu verlässlichen Requisiten der queeren Pop-Inszenierung avanciert, die Symbolik ist dabei eindeutig: Wer sich wie ein Ritter inszeniert, ist nur allzu schwer angreifbar. Das ist modegewordenes Empowerment, und passt damit hervorragend zum ESC.
Man könnte sogar sagen: Hätte sich Feuerschwanz im deutschen Vorentscheid durchgesetzt, wäre Deutschland diesem Trend womöglich aus Versehen beigetreten. Nun aber erstmal: En Garde, Alis.
05 Albanien
Wer Coolness beweisen will, lässt die Sonnenbrille auch im Club an. Ungeschriebene Regel. Das hat sich auch der albanische Sänger Alis zu Herzen genommen, dessen Augen in den vergangenen Wochen selbst in Interviews nur selten zu sehen waren. In seiner Ballade "Nân" singt er über den Schmerz einer Mutter, die darauf wartet, dass ihre Kinder wieder nach Hause kommen. Und da das Lied in einem Dialekt geschrieben ist, der auch für die meisten Albaner schwer zu verstehen ist, werden im Fernsehen jetzt Untertitel eingeblendet.
Kurze Bemerkung zur stimmlichen Performance der Sängerinnen und Sänger: So eine Eurovision-Woche ist selbst für die am besten ausgebildete Stimme eine extreme Herausforderung. Dauernd muss das eigene Lied performed, Interviews gegeben oder Tiktoks aufgenommen werden – da gibt es nur wenig Gelegenheit, die Stimme zu schonen. Wenn dann das Finale da ist, ist es kein Wunder, wenn hier oder da mal die Stimme kratzt oder die Luft weg bleibt.
Berit Kruse
Boykottaufrufe gab es schon früher
Erinnern kann ich mich auch nicht, die Gnade der späten Geburt, aber wenn man in die ESC-Geschichte eintaucht, findet man verschiedene Boykotte - und ja, auch einen gegen die Türkei. Das war 1975. Man stritt sich damals um Zypern, weswegen Griechenland seine Teilnahme abgesagt hat. Im folgenden Jahr tauschten die beiden Länder die Rollen, und die Türkei nahm nicht teil. Noch früher in der Geschichte, 1969, hat das diesjährige Gastgeberland Österreich den Wettbewerb boykottiert, weil er in Spanien stattfand, das damals noch unter der Franco-Diktatur stand. Boykott ist deswegen nicht wirklich neu in der ESC-Historie. Die Anzahl der Länder, die nicht teilnehmen, ist dieses Jahr allerdings besonders hoch.
Ronen Steinke
Zu den Boykottaufrufen wegen Israels Teilnahme
Ich hab scharf nachgedacht, aber ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern: Wann gab es mal Boykottaufrufe gegen die Teilnahme der Türkei beim ESC? Die Türkei, deren Umgang mit den Kurden jahrelang von großer Brutalität geprägt war und dies teils immer noch ist? Oder – was war mit Russland? Dieses Land ist zwar 2022 vom ESC ausgeschlossen worden. Aber: Schon in den 1990er- und 2000er-Jahren gab es entsetzliche Kriegsverbrechen in Tschetschenien, 2008 dann eine Attacke auf Georgien, die in der Methodik und Begründung wie eine Blaupause für die spätere Aggression gegen die Ukraine wirkte. Trotzdem: Aufrufe, Russland vom ESC auszuschließen oder gar den ESC insgesamt zu boykottieren? Hat man von Spanien und Irland nicht vernehmen können. Im Gegenteil: Im Kriegsjahr 2008 wurde der russische Sänger Dima Bilan – weiße Hose, halbnackter Oberkörper – mit seinem Song „Believe“ zum Sieger gekürt. 2015 landete Russland auf Platz 2, im Jahr darauf auf Platz 3.
In der Halle scheint es diesmal ruhig zu bleiben bei Israel. Aber: Im Green Room steht nur die israelische Delegation. Bei den Songs zuvor standen alle.
Video: privat
Zusatz-Choreo fürs Live-Publikum
Das Publikum in der Wiener Stadthalle sieht zu jedem Beitrag eine weitere Choreografie: die der Bühnenarbeiterinnen und Bühnenarbeiter. Wie bei den Sängerinnen und Sängern sitzt bei ihnen jeder Move. Während im TV die Postkarten, wie die Filmchen vor den Songs heißen, zu sehen sind, haben sie knapp 45 Sekunden (Timer in der Halle zählen runter), um die Bühne umzubauen. Am Boden erscheinen dazu gelbe Markierungen, immer unterschiedliche, je nachdem ob Klavier (Australien), Pavillon (Malta), Tische (Großbritannien) oder viele Stühle (Finnland) gebraucht werden. Zum Teil wird mitten in den Performances schon wieder zurückgebaut. Unsichtbar für alle, die vor dem Fernseher sitzen. Ein Hoch auf die vorab lange geprobten Kamera-Einstellungen.
arko TV on Instagram: "People see the performance. They don’t see the 30 seconds of backstage magic that make it happen 👀 #Eurovision #vienna #Eurovision2026 #Finland #BehindTheScenes"
11K likes, 109 comments - arkotv1 on May 12, 2026: "People see the performance. They don’t see the 30 seconds of backstage magic that make it happen 👀 #Eurovision #vienna #Eurovision2026 #Finland #BehindTheScenes".
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Ronen Steinke
Unpolitisch?
Kann man wirklich sagen, dass der israelische Sänger Noam Bettan „unpolitisch“ ist? Nein. Er ist nicht unpolitisch. Seine Songs heißen zum Beispiel „Sakin baLev“, Messer im Herzen. 2023 erschienen, drückte dieses Lied den Schmerz vieler Israelis über das Massaker der Hamas an unbewaffneten Zivilistinnen und Zivilisten aus. Ein anderer Song aus demselben Jahr hieß „Lachsor Habaita“, zu deutsch: Nach Hause kommen. In einem Land, das um Geiseln bangte und auf deren Heimkehr hoffte, war dieser Text hochpolitisch, natürlich. Deswegen war der Song so erfolgreich.
Es stimmt schon: Mit diesem Song nahm Noam Bettan Partei. Aber Partei für wen? Für die Menschlichkeit. Für Zivilisten. Mit Aufrufen zu Rache oder Gewalt ist er hingegen nie aufgefallen. Einmal hat Noam Bettan ein Gedicht vertont, das von einem israelischen Militäroffizier stammte. Das war 2024, als der Gazakrieg bereits tobte. Aber jener Militäroffizier, Yaron Shay, war am 7. Oktober 2023 getötet worden, während er den Kibbutz Kerem Schalom verteidigte – dieser Mann hatte also keine Kriegsverbrechen verübt, sondern im Gegenteil versucht, Hamas-Verbrechen gegen Zivilisten zu stoppen. Und auch das Gedicht war nicht im Kontext des Gaza-Krieges entstanden, sondern schon lange davor.
Es stimmt schon: Mit diesem Song nahm Noam Bettan Partei. Aber Partei für wen? Für die Menschlichkeit. Für Zivilisten. Mit Aufrufen zu Rache oder Gewalt ist er hingegen nie aufgefallen. Einmal hat Noam Bettan ein Gedicht vertont, das von einem israelischen Militäroffizier stammte. Das war 2024, als der Gazakrieg bereits tobte. Aber jener Militäroffizier, Yaron Shay, war am 7. Oktober 2023 getötet worden, während er den Kibbutz Kerem Schalom verteidigte – dieser Mann hatte also keine Kriegsverbrechen verübt, sondern im Gegenteil versucht, Hamas-Verbrechen gegen Zivilisten zu stoppen. Und auch das Gedicht war nicht im Kontext des Gaza-Krieges entstanden, sondern schon lange davor.
03 Israel
Israels Teilnahme am ESC ist seit Jahren ein Politikum, insbesondere natürlich seit dem brutalen Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden Krieg in Gaza. Im vergangenen Jahr gewann Yuval Raphael das Publikumsvoting, danach wurden die Abstimmungsregeln geändert, fünf Länder boykottieren den heutigen Abend wegen Israels Teilnahme. Dieses Jahr schickt Israel mit "Michelle" einen betont unpolitischen Song, Noam Bettan besingt darin eine unglückliche Liebesbeziehung. Das ändert nichts daran, dass sein Auftritt beim Publikum auf gemischte Reaktionen stoßen dürfte: Im Halbfinale waren im Saal Protestrufe zu hören.