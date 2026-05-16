Was wäre der ESC ohne die ausufernde Punktevergabe? Für manche Fans ist die Musik nur das notwendige Beiwerk, und die eigentliche Show beginnt erst mit den Schalten in die einzelnen Länder. Doch das Ritual, das jahrzehntelang einen wesentlichen Reiz dieser Veranstaltung ausgemacht hat, ist längst nicht mehr, was es war. Dass nicht mehr alle Punkte einzeln, von 1 bis 12 genannt (und dann auch noch auf englisch oder französisch oder englisch und französisch wiederholt) werden, ist vermutlich eine Notwendigkeit angesichts der Zahl der teilnehmenden Nationen.



Aber die Organisatoren haben vor zehn Jahren noch eine Änderung gemacht, die das Vergnügen an diesem Teil des Abends beeinträchtigt: Nur die Voten der Jurys werden von den Ländern einzeln durchgegeben. Die Punkte der Zuschauerinnen und Zuschauer aus allen Ländern werden dagegen zu einem Block zusammengefasst. Dabei wären die im Einzelnen viel interessanter: Wo werden Nachbarschaftspunkte verteilt; wo gibt es eine starke Diaspora von Menschen, die für ihre Herkunftsländer abstimmen; wo gibt es überraschende Sympathien für besonders gewagte oder besonders traditionelle Beiträge?





Wer will, kann sich nach der Veranstaltung die Daten online ansehen und Auswertungen machen, Muster und Auffälligkeiten finden - es ist ein Fest für Statistikfreaks. Aber in der Show selbst kommt das nicht mehr vor.





Das ist ärgerlich, weil es den ominösen Jurys viel zu viel Aufmerksamkeit verschafft - und regelmäßig Verwirrung stiftet, wenn Zuschauer sich wundern, dass nach der Schalte in alle Länder erst die Hälfte der Punkte vergeben ist. Das aktuelle Verfahren der Punktebekanntgabe hat nur einen Vorteil: Es kann sich kein Favorit uneinholbar absetzen, sondern der Sieger ist bis kurz vor Schluss fast unvorhersehbar. Das ist spannend, aber wie bei einem Krimi, bei man dem Täter nicht langsam auf die Schliche kommt, sondern er auf der letzten Seite aus dem Hut gezaubert wird.