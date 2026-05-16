12 Punkte für …? Zum siebzigsten Mal findet an diesem Samstagabend der Eurovision Song Contest statt. 25 Songs treten im großen Finale des Musikwettbewerbs in Wien an, darunter auch der deutsche Song „Fire“ von Sarah Engels. Rund um den eigentlich betont unpolitischen ESC gibt es wie auch in den vergangenen Jahren allerdings politische Verwerfungen, vor allem wegen der Teilnahme Israels. Die Rundfunkanstalten aus Spanien, Irland, Slowenien, Island und den Niederlanden treten beim diesjährigen Song Contest deshalb nicht an. Dieser Abend verspricht also nicht nur musikalisch turbulent zu werden.
Unsere Autorinnen und Autoren nehmen Sie mit – aus Wien und vor dem Fernseher – durch Stunden voller Windmaschinen, großer Gefühle und Goldregen.
Wichtige Updates
Deutschland erreicht Platz 23
So stimmte die deutsche Jury ab
Wegen der Moderation noch mal ...
Das waren alle Songs
02 Deutschland
Abstimmung in der Redaktion
In wenigen Minuten sind die Telefone zur Abstimmung geschlossen. Soll, wie die Buchmacher meinen, wirklich Finnland gewinnen? Oder doch lieber Malta oder Tschechien? Hier ein kurzes Stimmungsbild aus der Redaktion: Für wen würden wir anrufen?
Aurelie: Bulgarien
Stefan: Moldau und Griechenland
Ann-Marlen: Dänemark
Michael: Rumänien
Marie: Moldau und Polen
Berit: Rumänien und Dänemark
Johannes: Polen und Rumänien
Thore: Bulgarien
Martin: Australien
Aurelie: Bulgarien
Stefan: Moldau und Griechenland
Ann-Marlen: Dänemark
Michael: Rumänien
Marie: Moldau und Polen
Berit: Rumänien und Dänemark
Johannes: Polen und Rumänien
Thore: Bulgarien
Martin: Australien
Berit Kruse
Aber Sarah Engels nimmt es sportlich, zumindest hat sie nach der Punktevergabe die "Six Seven"-Geste gemacht. Was auch immer die bedeutet.
Deutschland erreicht Platz 23
0 Punkte für Deutschland vom Publikum. Damit bleibt es bei den 12 Jurypunkten. Das ist der 23. Platz.
Aurelie von Blazekovic
Heute Abend schon ein paar Mal beobachtet, bei Aidan aus Malta oder eben bei der Punktevergabe aus Österreich: Protein Chic. Unsere Kollegen vom SZ Magazin haben das jüngst erklärt, es hat mit dem gut präsentierten männlichen Bizeps zu tun und dem Auftritt von "Heated Rivalry"-Star Connor Storrie bei der Met Gala:
Jetzt kommen die Punkte des Publikums
Alle Jurys haben ihre Stimmen abgegeben. Und es führt: Bulgarien. Mit Dara und "Bangaranga", gefolgt von Australien und Dänemark. Allerdings haben die Länderjurys in diesem Jahr so unterschiedlich abgestimmt, dass der Sieger oder Siegerin bisher noch nicht feststeht. Viele Länder haben noch eine Chance, den Song Contest zu gewinnen.
Und wo steht Deutschland bisher? Nicht auf dem letzten Platz aber schon sehr weit hinten. Ingesamt hat Sarah Engels zwölf Punkte von den Jurys bekommen. Das ist der vierte Platz von hinten.
Und wo steht Deutschland bisher? Nicht auf dem letzten Platz aber schon sehr weit hinten. Ingesamt hat Sarah Engels zwölf Punkte von den Jurys bekommen. Das ist der vierte Platz von hinten.
ESC-Moment: "Unpolitisch" und Russland 2014
Bei der ganzen Diskussion, wie unpolitisch der ESC angeblich ist, muss ich übrigens an den ESC 2014 denken. Damals noch mit einem russischen Beitrag – ungeachtet der bereits begonnen russischen Expansion in die Ukraine. Soldaten im Urlaub, so hatte es Putin zuerst erzählt, sollen es damals gewesen sein, die die Krim besetzten. Nur wenige Wochen vor dem ESC. Wesentlich ehrlicher und zugleich raffinierter war da der russische Beitrag in Kopenhagen: Die Tolmatschow-Zwillinge standen, ihre blonden Haare ineinander verflochten, auf der Bühne und sangen: "Now maybe there's a time/Maybe there's a day you'll be mine".
Die größte Verschleierung war da noch die zu erbringende Transferleistung, dass Putin die Ukraine und Russland immer als Bruderstaaten bezeichnet hat – und nicht als Schwesternstaaten. Na ja, die wahrscheinlich instrumentalisierten Zwillinge landeten übrigens ausgebuht auf dem 7. Platz. Mit 89 Punkten. Was ist '89 nochmal mit der Sowjetunion passiert?
Die größte Verschleierung war da noch die zu erbringende Transferleistung, dass Putin die Ukraine und Russland immer als Bruderstaaten bezeichnet hat – und nicht als Schwesternstaaten. Na ja, die wahrscheinlich instrumentalisierten Zwillinge landeten übrigens ausgebuht auf dem 7. Platz. Mit 89 Punkten. Was ist '89 nochmal mit der Sowjetunion passiert?
Die Tolmatschow-Zwillinge 2014 für Russland. AFP
Bulgarien, ja, BULGARIEN führt nach 20 Jury-Ländern. Die Sängerin Dara ist dazu aus dem Green Room zugeschaltet und sagt diesen wundervollen Satz: "I hope you can connect to the bangaranga!" Jetzt müsste man nur noch wissen, was das heißen soll? Vielleicht so etwas wie das neue "brat"?
Stefan Niggemeier
Was wäre der ESC ohne die ausufernde Punktevergabe? Für manche Fans ist die Musik nur das notwendige Beiwerk, und die eigentliche Show beginnt erst mit den Schalten in die einzelnen Länder. Doch das Ritual, das jahrzehntelang einen wesentlichen Reiz dieser Veranstaltung ausgemacht hat, ist längst nicht mehr, was es war. Dass nicht mehr alle Punkte einzeln, von 1 bis 12 genannt (und dann auch noch auf englisch oder französisch oder englisch und französisch wiederholt) werden, ist vermutlich eine Notwendigkeit angesichts der Zahl der teilnehmenden Nationen.
Aber die Organisatoren haben vor zehn Jahren noch eine Änderung gemacht, die das Vergnügen an diesem Teil des Abends beeinträchtigt: Nur die Voten der Jurys werden von den Ländern einzeln durchgegeben. Die Punkte der Zuschauerinnen und Zuschauer aus allen Ländern werden dagegen zu einem Block zusammengefasst. Dabei wären die im Einzelnen viel interessanter: Wo werden Nachbarschaftspunkte verteilt; wo gibt es eine starke Diaspora von Menschen, die für ihre Herkunftsländer abstimmen; wo gibt es überraschende Sympathien für besonders gewagte oder besonders traditionelle Beiträge?
Aber die Organisatoren haben vor zehn Jahren noch eine Änderung gemacht, die das Vergnügen an diesem Teil des Abends beeinträchtigt: Nur die Voten der Jurys werden von den Ländern einzeln durchgegeben. Die Punkte der Zuschauerinnen und Zuschauer aus allen Ländern werden dagegen zu einem Block zusammengefasst. Dabei wären die im Einzelnen viel interessanter: Wo werden Nachbarschaftspunkte verteilt; wo gibt es eine starke Diaspora von Menschen, die für ihre Herkunftsländer abstimmen; wo gibt es überraschende Sympathien für besonders gewagte oder besonders traditionelle Beiträge?
Wer will, kann sich nach der Veranstaltung die Daten online ansehen und Auswertungen machen, Muster und Auffälligkeiten finden - es ist ein Fest für Statistikfreaks. Aber in der Show selbst kommt das nicht mehr vor.
Das ist ärgerlich, weil es den ominösen Jurys viel zu viel Aufmerksamkeit verschafft - und regelmäßig Verwirrung stiftet, wenn Zuschauer sich wundern, dass nach der Schalte in alle Länder erst die Hälfte der Punkte vergeben ist. Das aktuelle Verfahren der Punktebekanntgabe hat nur einen Vorteil: Es kann sich kein Favorit uneinholbar absetzen, sondern der Sieger ist bis kurz vor Schluss fast unvorhersehbar. Das ist spannend, aber wie bei einem Krimi, bei man dem Täter nicht langsam auf die Schliche kommt, sondern er auf der letzten Seite aus dem Hut gezaubert wird.
Was machen die Fans in den Niederlanden heute?
In den Niederlanden wird heute ja boykottiert, keine Teilnahme am ESC. Im Fernsehen läuft die Show allerdings trotzdem, das liegt an den Mediengesetzen des Landes. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist verpflichtet, Großereignisse wie den Eurovision Song Contest zu übertragen. Die Einschaltquoten scheinen allerdings nicht besonders toll zu sein: Laut des niederländischen Mediendienstes TVgids schauten das erste Halbfinale nur gut 540 000, das zweite Halbfinale ungefähr 593 000 an. Im Jahr zuvor waren es bei jeder Show mindestens 1,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.
Michael Schnippert
Knapp die Hälfte der Länder-Jurys haben abgestimmt, Zwischenstand für Deutschland: 8 Punkte und Platz 20.
Die polnischen Journalisten im Presseraum können kaum an sich halten. Mit so einem guten Zwischenergebnis haben sie offenbar nicht gerechnet.
Berit Kruse
So stimmte die deutsche Jury ab
Für alle, denen es zu schnell ging, so hat die deutsche Jury abgestimmt:
Polen: 12 Punkte
Italien: 10 Punkte
Finnland: 8 Punkte
Bulgarien: 7 Punkte
Frankreich: 6 Punkte
Australien: 5 Punkte
Dänemark: 4 Punkte
Israel: 3 Punkte
Kroatien: 2 Punkte
Schweden: 1 Punkte
Polen: 12 Punkte
Italien: 10 Punkte
Finnland: 8 Punkte
Bulgarien: 7 Punkte
Frankreich: 6 Punkte
Australien: 5 Punkte
Dänemark: 4 Punkte
Israel: 3 Punkte
Kroatien: 2 Punkte
Schweden: 1 Punkte
Newsdesk
Patrick Illinger
Was macht heute Abend eigentlich Spanien?
Was war das für eine Aufregung vor zwei Jahren, als Spanien beim Musikfestival von Benidorm seinen Beitrag für den ESC in Malmö auswählte. Das Lied „Zorra“ siegte und spaltete das ganze Land. Sängerin Mery Bas ließ sich von Männern im schwarzen Latexkorsett umtanzen, während sie sich dazu bekannte, eine „Zorra“ zu sein, eine Schlampe, und was für eine, na und? Sie wollte der Männerwelt den abwertenden Begriff entreißen, Feminismus 2.0. Die einen fanden es gut, die anderen nicht, aber alle hatten eine Meinung. Der ESC ist in Spanien immer ein Thema gewesen, seit das Land 1961 erstmals mitmachte. Noch heute kennt fast jede Spanierin und jeder Spanier das Lied, mit dem ihr Land 1968 erstmals siegte: „La la la“, vorgetragen von Massiel. Die Geschichte dieses unwahrscheinlichen Sieges (Spanien war noch eine Diktatur) wurde im vergangenen Jahr als unterhaltsame Miniserie verfilmt.
Wie krass also, dass Spanien in diesem Jahr den Wettbewerb boykottiert, aus Protest gegen Israels Palästina-Politik. Das Staatsfernsehen RTVE, in vergangenen Jahren treuer Anhänger und Sender des Ereignisses, wird das Ereignis auf keinem seiner Kanäle übertragen, auch nicht digital und nicht als Liveblog. Die sonst übliche Vorberichterstattung fehlt in diesem Jahr auch. Der ESC 2026 findet in Spanien nicht statt.
Doch so einschneidend dieser Schritt angesichts der spanischen ESC-Historie erscheinen mag: Es scheint kaum jemanden zu jucken. Das Boulevardmagazin Hola schrieb zwar von einem „Historischen Blackout“, äußerte aber, so wie die allermeisten Medien, Verständnis für die Gründe. Die Kritik an Israels Vorgehen in Gaza reicht in Spanien weit in konservative Kreise hinein. Gut möglich, dass sich mancherorts hartnäckige ESC-Freunde treffen, und den Wettbewerb gemeinsam auf Youtube verfolgen. Aber ohne einen spanischen Beitrag ist das öffentliche Interesse spürbar erkaltet. Der Wettbewerb könnte in die Bedeutungslosigkeit abrutschen, mahnte die Zeitung El País.
"Look Mum No Computer" (Vereinigtes Königreich, zur Erinnerung: "Eins, Zwei, Drei" und viele Tische (?) auf der Bühne) bisher mit so guten Umfragewerten wie zuletzt der britische Premier Keir Starmer. Immer wieder erstaunlich, dass das Land von Adele, Oasis und Amy Winehouse immer so kräftig daneben langt beim ESC.
Michael Schnippert
Nach zehn von 35 Länder-Jurys führt Bulgarien mit 64 Punkten vor Italien mit 52 Punkten. Auf Platz 3 steht Australien mit 46 Punkten.