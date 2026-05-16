Der Eurovision Song Contest 2026 fand am Samstagabend in Wien statt. Wer gewonnen hat und wie viele Punkte Deutschland bekommen hat, erfahren Sie hier.

ESC-Finale 2026: Das Endergebnis

Es war ein Herzschlag-Finale zwischen Bulgarien und Israel. Dara hätte 140 Punkte vom Zuschauer-Voting benötigt, um Israel zu überholen. Noam Bettan hatte über 200 Punkte vom Publikum bekommen und war lange Zeit in Führung. Deutschland bekam nur zwölf Punkte - sogar 0 Punkte vom Publikum. Sarah Engels landete damit auf dem 23. Platz. Den ganzen Abend im Ticker finden Sie hier zum Nachlesen.

1 Bulgarien: Dara - „Bangaranga“ (516 Punkte)

2 Israel: Naom Bettan - „Michelle“ (343 Punkte)

3Rumänien: Alexandra Căpitănescu - „Choke Me“ (296 Punkte)

4 Australien: Delta Goodrem - „Eclipse“ (287 Punkte)

5 Finnland: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - „Liekinheitin“ (279 Punkte)

6 Italien: Sal Da Vinci - „Per Sempre Si“ (281 Punkte)

7 Dänemark: Søren Torpegaard Lund - „Før vi går hjem“ (243 Punkte)

8 Moldau: Satoshi - „Viva, Moldova!“ (226 Punkte)

9 Ukraine: Leléka - „Ridnym“ (221 Punkte)

10 Griechenland: Akylas - „Ferto“ (220 Punkte)

11 Frankreich: Monroe - „Regarde !“ (158 Punkte)

12 Polen: Alicja - „Pray“ (150 Punkte)

13 Albanien: Alis - „Nân“ (145 Punkte)

14 Norwegen: Jonas Lovv - „Ya Ya Ya“ (134 Punkte)

15 Kroatien: Lelek - „Andromeda“ (124 Punkte)

16 Tschechien: Daniel Zizka - „Crossroads“ (113 Punkte)

17 Serbien: Lavina - „Kraj Mene“ (90 Punkte)

18 Malta: Aidan - „Bella“ (89 Punkte)

19 Zypern: Antigoni - „Jalla“ (75 Punkte)

20 Schweden: Felicia - „My System“ (51 Punkte)

21 Belgien: Essyla - „Dancing on the Ice“ (36 Punkte)

22 Litauen: Lion Ceccah - „Sólo Quiero Más“ (22 Punkte)

23 Deutschland: Sarah Engels - „Fire“ (12 Punkte)

24 Österreich: Cosmo - „Tanzschein“ (6 Punkte)

25 Großbritannien: Look Mum No Computer - „Ein, Zwei, Drei“ (1 Punkt)

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Wann und wo findet der ESC 2026 statt?

Der Eurovision Song Contest 2026 fand vom 12. bis 16. Mai 2026 in Wien statt. Da im vergangenen Jahr JJ mit „Wasted Love“ für Österreich gewinnen konnte, ist das Land in diesem Jahr Ausrichter des ESC. Der Wettbewerb findet, wie auch schon 2015, in der Wiener Stadthalle statt.

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Welche Länder nahmen am ESC 2026 teil?

35 Länder haben ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest 2026 bestätigt. Drei Länder kamen nach mehrjähriger Abstinenz zurück: Bulgarien, Moldau und Rumänien. Ein Überblick, wer im Halbfinale ausgeschieden ist.

Im ersten Halbfinale ausgeschieden

Portugal: Bandidos do Cante - „Rosa“

Georgien: Bzikebi - „On Replay“

Montenegro: Tamara Živković - „Nova Zora“

Estland: Vanilla Ninja - „Too Epic To Be True“

San Marino: Senhit - „Superstar“

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Im zweiten Halbfinale ausgeschieden

Aserbaidschan: Jiva - „Just Go“

Luxemburg: Eva Marija - „Mother Nature“

Armenien: Simón - „Paloma Rumba“

Schweiz: Veronica Fusaro - „Alice“

Lettland: Atvara - „Ēnā“

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Wer war für Deutschland beim ESC 2026?

Sarah Engels und ihr Song „Fire“ haben das Rennen gemacht. Die ehemalige DSDS-Zweite setzte sich im Final-Finale gegen Wavvyboi und Molly Sue durch. Insgesamt standen neun Acts auf der Bühne, eine internationale Jury wählte drei Favoriten, aus denen dann das deutsche Publikum abstimmte.

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Warum boykottierten einige Länder den ESC 2026 wegen Israel?

Fünf Länder haben wegen der Teilnahme Israels ihren Rückzug vom ESC 2026 angekündigt: Irland, Island, die Niederlande, Spanien und Slowenien. Hintergrund sind der Gaza-Krieg und seine Folgen für die palästinensische Zivilbevölkerung.

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Hinzu kommen einige Länder, die auch in diesem Jahr nicht dabei sein werden. Ungarn und die Türkei verzichten freiwillig, weil den Ländern die Veranstaltung zu queer ist und gegen die konservativen Ansprüche der öffentlich-rechtlichen TV-Stationen und deren Regierungen spricht. Russland ist 2022 nach dem Angriffskrieg gegen die Ukraine vom ESC ausgeschlossen worden, daraufhin haben die russischen TV-Anstalten die EBU verlassen.

Welche Änderungen gab es beim ESC 2026?

Die Anzahl der Televotes wird von bislang 20 Stimmen auf zehn pro Zahlart (SMS, Telefonanruf, Onlinevoting mit Kreditkarte) reduziert. In den Halbfinals werden wieder Jurys abstimmen, der ESC kehrt damit zur Abstimmung zurück, die bereits ähnlich in den Jahren 2009 bis 2022 praktiziert wurde.

Auch bei den Jurys selbst gibt es eine Änderung. Statt fünf werden künftig sieben Mitglieder über die Punktevergabe entscheiden. Mindestens zwei der Juroren müssen im Alter von 18 bis 25 Jahren sein.

Nach der offensiven Werbekampagne der israelischen Regierung für den Song „New Day Will Rise“ von Yuval beim vergangenen ESC hat die EBU reagiert und führt strengere Regeln in Bezug auf Werbung und Promotion ein.

Meinung Eurovision Song Contest : Der ESC ist kein „Klamauk“, er ist wichtig für Europa SZ Plus Kommentar von Marie Gundlach ...

Wer moderierte den ESC 2026?

Die 70. Ausgabe des Eurovision Song Contest wird von einem Duo moderiert: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski. Beide sind in der Unterhaltungsbranche tätig: Swarovski moderiert bei RTL die Shows „Das Supertalent“ und „Let's Dance“, die Tanzshow hat sie selbst in der Vergangenheit bereits gewonnen. Michael Ostrowski ist Schauspieler und spielte unter anderem in Filmen wie „Kokowääh 2“ oder „Die Känguru-Verschwörung“ und diversen Fernsehproduktionen mit.

Wie war die Punktevergabe im Finale?

Jedes teilnehmende Land vergibt für die Beiträge im Finale einen bis zwölf Punkte. Seit 2016 stimmen pro Land je eine Jury sowie die Zuschauer per Telefonvoting ab. Somit kann ein Beitrag maximal 24 Punkte aus einem Land erhalten.

Auch 2026 dürfen Zuschauer aus Ländern abstimmen, die nicht am ESC teilnehmen wie Kanada, die USA oder Brasilien. Diese Ergebnisse werden in der Kategorie „Rest der Welt“ zusammengefasst.