Von Ann-Marlen Hoolt

Spätestens dann, wenn die ersten richtigen Sonnenstrahlen den Frühling einleiten, entdeckt Deutschland seine Liebe zu Italien. Aperol-trinkende Horden sitzen in Decken gewickelt auf den Terrassen der Cafés, am besten noch mit Mützen oder Pullis, auf denen Dinge stehen, wie „Zu Vino sag’ ich nie no“ oder „Bauch voll Spaghetti, alles paletti“. Dass dieser Pasta-Aperol-Lifestyle nur bedingt etwas mit dem wahren Leben in Italien zu tun hat, ist klar. Aber darum geht es auch gar nicht. Sondern um die Sehnsucht nach Sonne und Dolce Vita – sowie die Tatsache, dass beides in Deutschland mitunter schwer zu finden ist.