Von Alex Rühle

Mehrere EU-Beamte beschwerten sich nach dem Eurovision Song Contest in Malmö darüber, dass sie vor dem Finale am Samstag zunächst am Betreten der Halle gehindert worden seien, weil sie EU-Fahnen bei sich hatten. Margaritis Schinas, Vizepräsident der EU, schrieb daraufhin einen ziemlich scharfen Brief an die European Broadcasting Union, die das Gesangsspektakel organisiert. "Angesichts der Tatsache, dass die EU von böswilligen und autoritären Akteuren ins Visier genommen wird", so Schinas, "hat die Entscheidung der EBU dazu beigetragen, ein Symbol zu diskreditieren, das alle Europäer zusammenbringt." Er forderte die Rundfunkanstalt auf, "die Gründe für diese Entscheidung zu erläutern" und klarzumachen, wer dafür die Verantwortung trägt. Schinas kündigte eine "sehr lebhafte Debatte" mit der EBU an. Da wäre man ja gern mal dabei. Schließlich gibt es nach dem diesjährigen ESC wahrlich einiges zu besprechen, die EBU hat einen geradezu peinlich schlechten Job gemacht.