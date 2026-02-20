Zum Hauptinhalt springen

NachrufAdieu, McSteamy

Lesezeit: 2 Min.

Der Schauspieler Eric Dane im Jahr 2017.
Der Schauspieler Eric Dane im Jahr 2017. (Foto: Martin Bureau/AFP)

Als plastischer Chirurg in „Grey’s Anatomy“ wurde Eric Dane weltberühmt, später spielte er in der Serie „Euphoria“. Nun ist der amerikanische Schauspieler mit 53 Jahren gestorben.

Von Carolin Gasteiger

Es mag ein trauriger Zufall sein, vielleicht aber auch irgendwie schön und rührend, dass Eric Dane genau 20 Jahre nach seinem ersten Auftritt in „Grey’s Anatomy“ gestorben ist, der Serie, die ihn weltberühmt machen sollte.

