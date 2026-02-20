Es mag ein trauriger Zufall sein, vielleicht aber auch irgendwie schön und rührend, dass Eric Dane genau 20 Jahre nach seinem ersten Auftritt in „Grey’s Anatomy“ gestorben ist, der Serie, die ihn weltberühmt machen sollte.
NachrufAdieu, McSteamy
Lesezeit: 2 Min.
Als plastischer Chirurg in „Grey’s Anatomy“ wurde Eric Dane weltberühmt, später spielte er in der Serie „Euphoria“. Nun ist der amerikanische Schauspieler mit 53 Jahren gestorben.
