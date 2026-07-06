Am Rande einer Demonstration gegen den AfD-Parteitag in Erfurt sind am Samstag mehrere Journalisten angegriffen worden. Eine solche Nachricht ist üblicherweise keine Randnotiz, selbst wenn es sich nur um ein einzelnes Geschehen bei einer sonst friedlichen Kundgebung handelt. Solche Angriffe bekommen sonst größte Aufmerksamkeit, schon Drohungen und „Schubsen“ werden als Angriffe auf die Pressefreiheit angeprangert.