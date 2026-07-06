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MeinungAngriffe auf JournalistenAuf die Fresse

Von Stefan Niggemeier

Lesezeit: 3 Min.

Rund um den Parteitag der AfD am Wochenende in Erfurt kam es zu Protesten und Auseinandersetzungen, nicht nur zwischen Polizei und Demonstranten.
Rund um den Parteitag der AfD am Wochenende in Erfurt kam es zu Protesten und Auseinandersetzungen, nicht nur zwischen Polizei und Demonstranten. IMAGO/Vasily Krestyaninov / SOPA Images

Reporter des rechten Online-Mediums „Apollo News“ werden bei Anti-AfD-Demonstrationen in Erfurt attackiert – und hinterher verhöhnt. Die Aufregung darüber hält sich auffällig in Grenzen.

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Am Rande einer Demonstration gegen den AfD-Parteitag in Erfurt sind am Samstag mehrere Journalisten angegriffen worden. Eine solche Nachricht ist üblicherweise keine Randnotiz, selbst wenn es sich nur um ein einzelnes Geschehen bei einer sonst friedlichen Kundgebung handelt. Solche Angriffe bekommen sonst größte Aufmerksamkeit, schon Drohungen und „Schubsen“ werden als Angriffe auf die Pressefreiheit angeprangert.

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