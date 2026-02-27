Es ist das ganz große Thema dieser Wochen, die Akten rund um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Doch anstatt voyeuristisch auf Einzelfälle zu schauen, fragt Maybrit Illner in ihrer Sendung: „Epsteins Netzwerk: Skandal mit System?“ Man darf also hoffen, dass diese Debatte sich nicht nur darum dreht, welcher Promi denn nun in den Millionen Dateien wie oft auftaucht. Sondern dass es um die großen Linien geht, und vielleicht endlich einmal um die Opfer.