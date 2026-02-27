Zum Hauptinhalt springen

„Maybrit Illner“Sie haben es wenigstens versucht

Lesezeit: 3 Min.

FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner.
FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner. (Foto: Jule Roehr/ZDF)

Fünf Frauen und ein Mann wollen unbedingt mehr über Epsteins Opfer sprechen. Einen Großteil der Zeit nehmen aber doch wieder die Täter ein. Immerhin fragt sich die Runde, warum.

Von Marie Gundlach

Es ist das ganz große Thema dieser Wochen, die Akten rund um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Doch anstatt voyeuristisch auf Einzelfälle zu schauen, fragt Maybrit Illner in ihrer Sendung: „Epsteins Netzwerk: Skandal mit System?“ Man darf also hoffen, dass diese Debatte sich nicht nur darum dreht, welcher Promi denn nun in den Millionen Dateien wie oft auftaucht. Sondern dass es um die großen Linien geht, und vielleicht endlich einmal um die Opfer.

