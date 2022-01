Gastbeitrag von A.L. Kennedy

Die Verflechtungen zwischen unseren Medien, unserer Regierungspartei, der Polizei, ausländischem Geld und der pan-nationalen extremen Rechten ist mittlerweile so offensichtlich, dass es bei jedem hier in Großbritannien, der älter ist als zwölf, zu Übelkeit und starken Kopfschmerzen führt. Fast alle unter zwölf Jahren leiden übrigens unter Übelkeit und starken Kopfschmerzen, weil sie nämlich nicht geimpft sind und wir sie in ungelüftete Schulen zwingen, in denen keine Maskenpflicht herrscht. Kinder nerven ja auch wirklich, oder? Es sollte weniger von ihnen geben.