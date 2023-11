Von Claudia Tieschky

Das Magazin galt in der deutschen Medienbranche als Vorzeigemodell dafür, dass Leidenschaft zum Erfolg führt: Als die Juristin und bisherige Verlagsleiterin Katarzyna Mol-Wolf im Jahr 2009 das Frauenmagazin Emotion von Gruner + Jahr im Management-Buy-out erwarb, für das die Hamburger keine Zukunft mehr sahen. Mol-Wolf fand Investoren und baute die Marke auch nach und nach aus - mit Schwerpunkt auf Psychologie, Business und Veranstaltungen wie die um den jährlich verliehenen "Emotion Award", mit dem "großartigen Frauen" ausgezeichnet werden sollen, "damit sie andere Frauen ermutigen, ihre Ideen und Visionen zu verfolgen" - so schrieb es Mol-Wolf anlässlich der aktuellen Preisverleihung am 8. November in Hamburg.