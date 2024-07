„Shōgun“ und „The Bear“ gehen mit den meisten Nominierungen ins Rennen um die Emmys. Das japanische Historiendrama wurde 25 Mal genannt; die Serie über die menschliche Hitze, die beim Kochen auf höchstem gastronomischen Niveau entsteht, 23 Mal. Aus dem Cast von „Shōgun“ wurden Hiroyuki Sanada and Anna Sawai nominiert; ebenso Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce und Liza Colón-Zayas, die bei „The Bear“ mitspielen.

Die Schauspieler Tony Hale („Veep – Die Vizepräsidentin“) und Sheryl Lee Ralph („Abbott Elementary“) gaben die Nominierungen am Mittwoch bekannt, zusammen mit Cris Abrego, dem Vorsitzenden der Television Academy, die die Emmys verleiht. Sie sind der wichtigste Fernsehpreis der USA.

Die jüngste Emmy-Show fand erst im Januar statt, sie war wegen der Hollywood-Streiks verschoben worden. Das führt dazu, dass die US-Fernsehpreise in diesem Jahr zweimal vergeben werden: einmal, im Januar, für 2023 und am 15. September dann für 2024. An den Streiks liegt es möglicherweise auch, dass es für die kommende Show weniger Einreichungen gab, nämlich 229 Serien. 309 waren es im vergangenen Jahr.