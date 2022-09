Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Also, diese Emmy Awards - Moment, wo konnte man die nochmal sehen? Ach ja, NBC, dafür braucht es in den USA einen Kabelanschluss für mindestens 25 Dollar im Monat; oder ein TV-Paket wie YoutubeTV für 65 Dollar. Oder ein Streaming-Angebot wie Disney+, zu dem die Plattform Hulu gehört, das Live-Sender wie NBC beinhaltet, für 13 Dollar. Oder den NBC-eigenen Streaming-Service Peacock, derzeit im Sonderangebot für zwei Dollar. Ist kompliziert, und genau deshalb steht die 74. Verleihung der Emmys symbolisch für den Zustand der Entertainment-Branche: Es ist Party im Chaos, und zwar eine, die sie nicht unbedingt feiern will - sondern muss.

Es passte, dass Oprah Winfrey, unumstrittene Queen des US-TV, zu Beginn eine Party ausrufen wollte - und dafür den wahrscheinlich betretensten Applaus ihrer Karriere kriegte und von Emmy-Gewinner Michael Keaton (beste Nebenrolle für Dopesick) mitgeteilt bekam: "Mir tut das Gesicht weh von all dem Fake-Lachen."

Das Problem kennt jeder, der mal versucht hat, eine Show oder einen Film für den Abend zu finden. Es ist wie beim TV-Zapping damals, nur dass man sich jetzt nicht übers Angebot ärgert, sondern über sich selbst: Wo sind denn die Serien, von denen alle dauernd schwärmen und die man gucken kann, wann man will und wo man will? Himmelherrgottnocheinmal.

Es ist eine Suche, die irgendwann an den siebten Kreis der Hölle erinnert, weil man sich von Plattform zu Plattform kämpft und nichts findet - und dann nach zwei Stunden Suche etwas startet, bei dem man nach 15 Minuten flucht, weil es gar so eine Grütze ist. Was alle Anbieter versuchen: Zuschauer mit Empfehlungen locken, und deshalb haben sie zuletzt nicht nur die riesigen Reklametafeln in Los Angeles mit für Emmys nominierten Shows zugekleistert, sondern auch ihre Plattform-Startseiten mit Emmy-Kategorien zugeballert.

Es dürfte jetzt noch schlimmer werden. Wer jetzt, nach der Verleihung, auch nur eine Plattform findet, die nicht auf der Startseite mit einer Sieger-Produktion wuchert, möge sie der SZ melden.

Also, die Gewinner: "Ted Lasso" (Comedy-Serie), "The White Lotus" (beste Kurz-Serie), "Succession" (Drama).

Beste Hauptdarsteller: Lee Jung-jae ("Squid Game"), Amanda Seyfried ("The Dropout"), Zendanya ("Euphoria"), Jason Sudeikis ("Ted Lasso"), Jean Smart ("Hacks").

Nebendarsteller: Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary"), Brett Goldstein ("Ted Lasso"), Jennifer Coolidge, Murray Bertlett (beide "The White Lotus"), Matthew Macfayden ("Succession"), Julia Garner ("Ozark").

"Es werden Hunderte von Serien produziert - und dann kriegen nur fünf einen Award", sagte Moderator Kenan Thompson. Das war das Damokles-Schwert, das über der Veranstaltung im Stadtzentrum von Los Angeles hing: Ein Sieg bei den Emmys ist nicht Grund zur Freude, sondern zur Erleichterung.

Aus der Goldgräberstimmung ist eine geworden, bei der man versucht, die Claims zu bewahren. Deshalb wird gezählt: zwölf Trophäen für Pay-TV-Konzern HBO, vier für AppleTV, drei für Netflix, zwei für Hulu, eine für Amazon Prime und insgesamt drei fürs traditionelle TV. Es kostet 123 Dollar im Monat, die 25 Gewinner zu sehen; weshalb es im Jederzeit-kündbar-Zeitalter und in Zeiten massiver Inflation umso wichtiger ist, prämierte Sachen auf seiner Plattform zu haben, die viele Leute unbedingt sehen wollen. Sieger deshalb: HBO.

Bitte nicht falsch verstehen: Es sind fantastische Produktionen, die da geehrt worden sind - und es gab fantastische Momente an diesem Abend: Sherry Lee Ralph zum Beispiel, die für ihre wunderbare Rolle als Grundschullehrerin in "Abbott Elementary" geehrt wurde, verzichtete auf eine Dankesrede, sondern sang "Endangered Species" von Dianne Reeves. Entertainerin Lizzo, im tollsten Awards-Abendkleid seit J-Lo bei den Grammys 2000, die nach ihrem Sieg für die grandiose Talent-Show "Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls" sagte: "Diese Frauen brauchen eine Plattform - Frauen, die so fett, schwarz und wunderschön sind wie ich." Geena Davis, die für ihre Verdienste um die Branche geehrt wurde: Die Schauspielerin hatte eine Studie zu Gleichberechtigung in Hollywood initiiert, die für Veränderungen gesorgt hat und weiter sorgen wird - weil sie Daten sammelt, ob die Branche tatsächlich inklusiv ist.

Diese Verleihung ist aber stets auch Anlass, einen Blick auf die Branche zu werden, und dazu stand in der Washington Post: "Streaming befindet sich in einer existenziellen Krise, die Zuschauer merken das."

Das bedeutet: Die Emmy-Verleihung ist derzeit die wichtigste Veranstaltung der Unterhaltungsbranche - aber nicht, weil Kunst oder wenigstens Massentauglichkeit gewürdigt würden; es geht darum, einen Weg zu finden, aufzufallen im Ozean der Mittelmäßigkeit und oftmals auch Unterdurchschnittlichkeit, in den die Branche abgedriftet ist, die mittlerweile wieder genau das tut, was sie seit Jahrzehnten im TV tut: den Leuten vorsetzen, was die gefälligst gucken sollen.

Was ist aus dem Versprechen geworden: Qualitäts-Storytelling, wann immer der Kunde es sehen will, ohne Werbung, ohne Zusatzstaffeln des Profits wegen? Bei "Ted Lasso" und anderen Serien gibt es nun wieder feste Sendezeiten, Netflix will Werbung einführen, und natürlich dauert diese Suche nach dem Abend-Programm nicht deshalb so lange, weil es zu viel Gutes gibt - es gibt einfach zu viel. "Das Versprechen war Wunschvorstellung oder Lüge", sagt Adam Conover, Erfinder der Serie "Adam Ruins Everything": "Wir bewegen uns in eine Richtung, in der es schlimmer wird als vorher - und zwar für alle, inklusive der Zuschauer."

Vielleicht muss man aufhören, solche Veranstaltungen als Ehrung zu sehen, sondern als Leitfaden für den nächsten TV-Abend - weil tatsächlich Serien gewonnen haben, die man unbedingt sehen sollte. Was in den USA viele Leute tun, und weswegen im Washington-Post-Artikel die Krise für Produzenten ausgerufen wird: Abo abschließen, alles weggucken, was sich lohnt - und nach einem Monat das nächste Kurz-Abo abschließen. Über gute Planung könnte man alle Emmy-Gewinner für 123 Dollar im Jahr sehen.