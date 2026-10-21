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Alice SchwarzerWas ihr zu verdanken ist

Lesezeit: 4 Min.

Herausgeberin und Frontfrau – Alice Schwarzer mit der „Emma“.
Herausgeberin und Frontfrau – Alice Schwarzer mit der „Emma“.
Roland Scheidemann/picture-alliance / dpa, Bearbeitung: SZ

„Also gestattet: Jetzt sind wir ermattet“: Alice Schwarzer hat verkündet, dass die „Emma“ eingestellt wird. Nachruf auf ein Magazin, das die deutsche Medienlandschaft nachhaltig verändert hat.

Von Susan Vahabzadeh

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Als 1975 Alice Schwarzers Buch „Der ,kleine Unterschied‘ und seine großen Folgen“ erschien, war sie in Deutschland schon einigermaßen berühmt. Sie steckte hinter dem spektakulären Stern-Titel „Wir haben abgetrieben!“, in der dazugehörigen Geschichte hatten sich 374 Frauen, unter anderem Senta Berger und Romy Schneider, zur Abtreibung bekannt. Das Medienecho auf ihr Buch kann man sich heute schlecht vorstellen, weswegen es in späteren Auflagen fein säuberlich dokumentiert ist. Die Süddeutsche Zeitung schoss den Vogel ab, indem ihr Rezensent nicht nur die Autorin, sondern auch die Frauen, die sie für ihr Buch interviewt hatte, als „frustrierte Tucken“ bezeichnete. So viel zum frauenpolitischen Klima Mitte der Siebzigerjahre.

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