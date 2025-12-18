Aus römischer Sicht war Emilys Umzug überfällig. Am Ende von Staffel vier zieht die Protagonistin der gehassten, geliebten, in jedem Fall: viel gestreamten Netflix-Serie „Emily in Paris“ in die italienische Hauptstadt. Was laut Selbstverständnis der Italiener einen amerikanischen Irrtum korrigiert: Rom, nicht Paris, ist natürlich die schönste Stadt der Welt.
StreamingBuongiorno, Emily
Lesezeit: 3 Min.
Die geliebte, gehasste Serie „Emily in Paris“ verlagert sich in Staffel fünf nach Rom und Venedig. Dafür war es höchste Zeit.
Von Elisa Britzelmeier, Rom
Kolumne: Schön doof:Emily for President
Brigitte Macron hat einen Gastauftritt bei „Emily in Paris“. Die Frage ist nur: Pourquoi?
Lesen Sie mehr zum Thema