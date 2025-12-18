Zum Hauptinhalt springen

Emily (Lily Collins) mal nicht in Paris, sondern in Italien – angelockt von ihrem neuen Lover Marcello (Eugenio Franceschini).
(Foto: Netflix)

Die geliebte, gehasste Serie „Emily in Paris“ verlagert sich in Staffel fünf nach Rom und Venedig. Dafür war es höchste Zeit.

Von Elisa Britzelmeier, Rom

Aus römischer Sicht war Emilys Umzug überfällig. Am Ende von Staffel vier zieht die Protagonistin der gehassten, geliebten, in jedem Fall: viel gestreamten Netflix-Serie „Emily in Paris“ in die italienische Hauptstadt. Was laut Selbstverständnis der Italiener einen amerikanischen Irrtum korrigiert: Rom, nicht Paris, ist natürlich die schönste Stadt der Welt.

