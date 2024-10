Die Netflix-Serie soll in der fünften Staffel in Rom spielen. Einem passt das ganz und gar nicht: dem französischen Präsidenten.

Von Carolin Gasteiger

Anders als zum Beispiel sein Staatshaushalt ist eine Sache für den französischen Präsidenten klar: Emily in Paris muss in Paris bleiben. Das sagte Emmanuel Macron der Zeitschrift Variety. In einem Interview, in dem er über Frankreichs kulturellen Aufschwung, die Gefahr durch künstliche Intelligenz und Taylor Swift spricht, geht es auch um die erfolgreiche Netflix-Serie.