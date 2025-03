Interview von Leon Frei

Die Jüngeren kennen sie aus Teenie-Filmen wie „Freche Mädchen“ (2008) oder „Rock it!“ (2010). Die Älteren schätzen sie in der Literaturverfilmung „Jugend ohne Gott“ (2017) oder der Dramaserie „Charité“ (2017). Schon seit bald 20 Jahren steht Emilia Schüle, heute 32, in der Öffentlichkeit. Und scheint sich vor Arbeit kaum retten zu können. Schüle ist eine der bekanntesten und meist beschäftigten jungen Schauspielerinnen Deutschlands. Und so ziemlich überall präsent: Auf der Kinoleinwand spielt die Berlinerin in Karoline Herfurths „Wunderschöner“ mit, am Kiosk posiert sie auf dem März-Cover der Vogue und auf der Streamingplattform Disney+ kehrt sie mit der zweiten Staffel der französischen Serie Marie Antoinette zurück, in der sie die berüchtigtste Königin Frankreichs spielt.