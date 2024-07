Je t’aime... Mainz non plus

Von Marlene Knobloch

An so einem Montag nach so einer Parlamentswahl in Frankreich, gehört es zum Mindestmaß an Self-Care, Fußball zu schauen. Mit der Fernbedienung die Realität wie eine lästige Fliege zu verscheuchen, und sich aus dem rechtstrunkenen Europa in das biertrunkene EM-Europa zu retten. Belgische Fans hüpfen da auf der Fanmeile zu einem Technosong naar links und wieder naar rechts – und keiner verrutscht die Meile dabei heimlich nach rechts.