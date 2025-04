Von Thore Rausch

Einen großen Mann werde man verabschieden, so heißt es am Samstag bei der ARD. Ein „besonderer Abschied“ soll es sein – dieser Staatsakt namens „Wer weiß denn sowas XXL“ läuft immerhin 208 Minuten: zwölf Minuten kürzer als die ARD-Schalte zur Beisetzung des Papstes. Im Studio versammeln sich die Trauergäste in tiefstem Schwarz, nur Palina Rojinski bricht das Protokoll und trägt Blau. Moderator Kai Pflaume ist „schwer ums Herz“, Bernhard Hoëcker wischt sich schon zu Showbeginn im Auge herum. Anlass: Elton wird nach einem Jahrzehnt als Quizbeifahrer mit Ende seiner 1290. Folge abtreten.