Twitter, schrieb Elon Musk am Freitagmorgen deutscher Zeit, sei zurzeit - und beendete den Satz mit vier Flammen-Emoji.

Von Simon Hurtz

Auf Twitter sollen alle Menschen fast alles sagen dürfen, was nicht gegen Gesetze verstößt. Mit diesem Versprechen trat Elon Musk im Frühjahr an. "Ich hoffe, dass selbst meine schlimmsten Kritiker auf Twitter bleiben, denn das ist es, was Redefreiheit bedeutet", schrieb er damals.