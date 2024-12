Elon Musk und die AfD:Der Wahlhelfer

Elon Musks Gastbeitrag in der „Welt am Sonntag“ wird heftig diskutiert. Doch wie kam es überhaupt zu dem Text? Und was passiert jetzt?

Von Andrian Kreye

Die Aufregung bleibt groß über den Gastbeitrag, in dem sich Elon Musk in der Welt am Sonntag für die AfD ausgesprochen hat. Nach der Spitze der SPD und dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz meldete sich nun auch die Regierung. Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann sagte: „In der Tat ist es so, dass Elon Musk versucht, durch seine Einlassung Einfluss auf die Bundestagswahl zu nehmen.“ Auch wenn die Regierung die Meinungsfreiheit respektiert: „Der Kanzler kommentiert jetzt nicht redaktionelle Entscheidungen, die getroffen wurden.“