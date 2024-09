Netflix-Special von Ellen DeGeneres:Habt mich lieb

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Wenn man Ellen DeGeneres so sieht, am Ende ihres Stand-up-Comedy-Specials mit dem Titel „For Your Approval“: Wie sie sagt, dass sie die Liebe und die Unterstützung des Publikums spüre. Wie beseelt sie im darauf folgenden Applaus badet. Wie sie ihren Versuch, allen mitzuteilen, dass sie vielleicht doch ein netter Mensch sei, als „Heilen“ bezeichnet und den johlenden Zuschauern zum Song „Golden“ von Jill Scott Handküsse zu wirft. Wie sie sagt, dass sie ihre Laufbahn mit dieser Netflix-Show nach eigenen Vorstellungen beende.