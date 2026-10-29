Der „Spiegel“ veröffentlicht die versehentlich mitgeschickten Kommentare Elif Eralps zu einem Interview. Was das über die komplizierte Praxis des Autorisierens im Journalismus erzählt.

Dass ein Politiker es bereut, dem Spiegel ein Interview gegeben zu haben, ist keine Seltenheit. Dass er diese Tatsache dem Spiegel selbst mitteilt, versehentlich, schriftlich und auch noch mit der konkreten Angabe von Gründen, geschieht dann aber doch nicht alle Tage.