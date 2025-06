Von Carolin Gasteiger

Die gute Nachricht zuerst: Elfriede Jelinek ist nicht tot. Auch wenn am frühen Dienstagnachmittag im Netz das Gegenteil zu lesen war. Da publizierten diverse deutsche und österreichische Medien Eilmeldungen, die Literaturnobelpreisträgerin aus Österreich sei im Alter von 78 Jahren gestorben. Und zwar: laut Verlag. Selbst die Google-KI fiel darauf herein. Auf X hatte der Account „Rowohlt AT“ tatsächlich einen entsprechenden Post veröffentlicht und im Profil oben angeheftet. Aber auch wenn in der Beschreibung von „Rowohlt AT“ steht: „Offizieller Account des Rowohlt Verlags Österreich“, er ist ein Fake. Genau wie die Nachricht über den Tod Jelineks, den der Verlag der SZ gegenüber dementiert hat.