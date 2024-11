Interview von Andreas Tobler

Millionen Menschen lachen über seine Posts in den sozialen Medien. Doch in diesem Sommer verursachte der 28-jährige Sebastian Hotz Wirbel: Nach dem Trump-Attentat schrieb er Sätze ins Internet, die ihn seine Jobs beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk kosteten. Für RTL war der Satiriker in den USA, um sich zu entschuldigen.