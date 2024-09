Nicole Kidman inszeniert in Susanne Biers herrlicher Netflix-Krimiserie „Ein neuer Sommer“ das perfekte Familienleben. Bis eine Leiche am Privatstrand auftaucht.

Von Susan Vahabzadeh

Die malerische Villa des Winbury-Clans liegt auf Nantucket, einer Insel vor der neuenglischen Küste, einen bequemen Helikopterflug von Manhattan entfernt. Auf Nantucket wird es nie zu heiß und selten kalt. Hier spielt die Netflix-Serie The Perfect Couple, an der alles reizvoll ist außer dem deutschen Titel, Ein neuer Sommer, von dem man sich aber auf keinen Fall abschrecken lassen sollte. Das Timing ist schon mal großartig: Wenn Tagträume messbar wären, würden solche, in denen Strandhäuser vorkommen, vermutlich im September alle Hitlisten anführen, der weitverbreiteten PUD wegen. PUD steht für Post-Urlaubs-Depression, und nein, nicht nachschlagen, die steht in keinem Lexikon, aber es gibt sie trotzdem. Die Sehnsucht nach dem ganzjährigen Privatstrand am unteren Ende eines gepflegten Gartens legt sich bei The Perfect Couple recht schnell, denn im Sand liegt bald eine Leiche.