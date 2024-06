Comedy im deutschen Fernsehen:Das Fiasko

Von Jens-Christian Rabe

Edins Neo Night gesehen. Getrauert. Um die deutsche Late-Night-Comedy-Unterhaltung, die mit Harald Schmidt spät, aber vielversprechend begann - und eigentlich auch schon wieder endete. Wie lange ist das jetzt her? 150 Entertainment-Jahre. Mindestens. In der Zwischenzeit hat es allerdings einen Stand-up-Comedy-Boom gegeben, nicht nur in den USA und England, sondern auch hierzulande. Nicht zuletzt befeuert von der Schnipsel-Logik bei Youtube und in den sozialen Medien, etablierte sich Stand-up-Comedy als so etwas wie eine neue leitende Kunst der Gegenwart, deren Gags und Pointen aus den Clubs und Bildschirmnischen herauswuchsen und öffentliche Debatten prägten. Und hier jetzt dann so was?