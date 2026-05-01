Die Sache ist wirklich persönlich. Und kurz vor Schluss, als der Entwurf für den neuen Paragrafen 201b eingeblendet wird, der die Veröffentlichung von Deepfakes strafbar machen soll, lässt es sich Eckhard von Hirschhausen nicht nehmen, darauf hinzuweisen, dass Juristen schon vom „Hirschhausen-Paragrafen“ sprächen. „Vielleicht war es doch nicht umsonst“, sagt der Arzt und Moderator mit tiefem Seufzer aus dem Off.