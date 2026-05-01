Die Sache ist wirklich persönlich. Und kurz vor Schluss, als der Entwurf für den neuen Paragrafen 201b eingeblendet wird, der die Veröffentlichung von Deepfakes strafbar machen soll, lässt es sich Eckhard von Hirschhausen nicht nehmen, darauf hinzuweisen, dass Juristen schon vom „Hirschhausen-Paragrafen“ sprächen. „Vielleicht war es doch nicht umsonst“, sagt der Arzt und Moderator mit tiefem Seufzer aus dem Off.
FernsehenHirschhausen gegen die Deepfake-Mafia
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Der Arzt und Moderator Eckart von Hirschhausen kämpft seit Jahren gegen betrügerische Internetwerbung mit seinem Namen. Eine ARD-Doku zeigt, wie er sich gegen die Ohnmacht stemmt.
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Übergewicht, Diabetes, Karies: Eckart von Hirschhausen geht in der ARD den Gefahren von zu viel Süßem auf den Grund. Was fehlt, ist der Versuch, populäre Diagnosen differenziert zu hinterfragen.
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