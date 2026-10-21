Die DuMont Mediengruppe hat die Lokalredaktionen von „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Kölnische Rundschau“ eingespart und setzt stattdessen vermehrt auf KI. Das fällt beim Lesen auf.

Etwas ist anders beim Kölner Stadt-Anzeiger seit diesem Oktober. Das fällt auf, wenn man den Lokalteil Euskirchen durchblättert, fünf Seiten sind es beispielsweise in der Freitagsausgabe vom 2. Oktober. Seltsame Leerzeilen, unvollständige Bildunterschriften, bei einem Artikel bricht die Unterzeile mitten im Satz ab. Und noch etwas ist merkwürdig: Viele Autorinnen- und Autorennamen aus den früheren Ausgaben der Zeitung sind einfach weg.